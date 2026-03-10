Siete jugadores terminan contrato: Erick Lonis habla de las renovaciones en Saprissa

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, vive unos días más intensos de lo normal.

La finalización de contrato de siete jugadores del equipo tiene al excapitán morado entre reuniones y citas con los futbolistas, quienes en junio quedan en libertad.

Una de las figuras que termina el ligamen, tras cuatro años de estar en la institución, es Jorkaeff Azofeifa, quien en los últimos partidos se ganó la admiración de los aficionados por su buen desempeño en la cancha.​

“Me siento muy tranquilo. Termino contrato, pero eso lo maneja la administración. Yo me debo al equipo, que amo y quiero, y aquí trato de ser mejor cada día”, dijo Jorkaeff Azofeifa el domingo pasado, luego de la victoria morada 2-1 frente a Herediano.

En ese encuentro, en las redes sociales del club, la afición saprissista lo escogió como el mejor del partido.​

Aparte de Azofeifa, los jugadores que terminan contrato en junio son Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Ricardo Blanco, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega.

“Con todos he hablado. Desde hace un mes he venido teniendo conversaciones con cada uno de ellos; en este periodo hemos estado en negociaciones”, dijo Erick Lonis, ante consulta de La Nación, sobre el proceso de renovaciones.

Lonis prefirió no adelantar si ya tiene acuerdo con alguno, o al menos un arreglo de palabra. Para él, todos son buenos jugadores y no desea que se presente una situación que se dio en el pasado.

“Nosotros hemos detectado que en Saprissa ha habido jugadores buenísimos y se han tenido que ir. Empezamos a analizar razones y unas pasaban por la confianza, por eso a algunos intentamos hacerles programas de trabajo específico para que mejoren algunos detalles. Poco a poco, esas labores de forma silenciosa y el hecho de que el cuerpo técnico anterior y el actual motiva mucho y busca sacar lo mejor de ellos, es que se ven los resultados”, destacó Erick Lonis.​

Erick añadió que siempre poseen el objetivo de contar con un equipo competitivo y, al menos en las once fechas que lleva el torneo, Saprissa está en la pelea por el liderato, a solo un punto de Herediano, que está en la cima.

A inicios de este año, Saprissa renovó por seis meses a Ricardo Blanco, periodo que ya está por concluir.​

“Reconocer la recuperación de Ricardo Blanco, a quien le firmamos un contrato por seis meses. Pasó por un momento difícil por sus lesiones y estamos bastante contentos con él”, dijo Lonis en enero.​

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, es uno de los jugadores que termina contrato en junio. (Jose Cordero/José Cordero)

Otro jugador que no se ha mostrado, solo jugó un partido y se lesionó, es el panameño Newton Williams, quien tuvo un serio problema de rodilla a finales de julio del año pasado.​​

El jugador, de 25 años, no juega desde esa vez. Williams se lesionó en el partido entre Saprissa y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, el 29 de julio pasado y pasó por el quirófano.

Newton fue sometido a una artroscopia de rodilla derecha, pero tras ocho meses fuera de los terrenos de juego, ya volvió a entrenar, por lo menos en cuanto a prácticas individuales se refiere.

Terminan en junio

Jorkaeff Azofeifa

Ricardo Blanco

Mariano Torres

Ariel Rodríguez

Newton Williams

Marvin Loría

Deyver Vega

Terminan en Diciembre 2026

Fidel Escobar

David Guzmán

Gerson Torres

Orlando Sinclair

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.