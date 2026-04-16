Siéntase como un jugador al recibir la medalla de campeón: Saprissa hace posible vivir la experiencia

El Deportivo Saprissa quiere que sus aficionados realmente se sientan como un campeón, que sean parte de la planilla, que se cuelguen la medalla en el cuello.

¿Cómo es esto posible? Se preguntará usted, pero Saprissa lo hizo realidad; vea el video y sea uno más del equipo.

El departamento de prensa del cuadro morado publicó en sus redes sociales un video cercano a sus figuras, que hace a quien lo vea sentirse como si estuviera en el grupo que se aproxima a la tarima a recibir la medalla de campeones.

“¡Alto morado! Tenemos algo para vos”, publicó Saprissa para dar a conocer el llamativo video.

Saprissa derrotó 1-3 a Sporting en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia y es campeón del Torneo de Copa. Los morados consiguieron su octavo cetro de campeón de esta competencia.

Este certamen ha tenido varias versiones a lo largo de la historia del fútbol costarricense y el primero que obtuvo el Monstruo fue en el año 1950, cuando se dejó la Copa Gran Bretaña. En aquella oportunidad, el trofeo se rotaba entre los equipos que lo ganaban; sin embargo, al ser la última edición de dicha competencia, los tibaseños aún conservan este cetro.

Mariano Torres y Geiner Segura, felices con el trofeo al campeón del Torneo de Copa. Saprissa se dejó el cetro al derrotar 1-3 a Sporting. (Jose Cordero/José Cordero)

A su vez, esa primera competición fue el primer trofeo oficial del Deportivo Saprissa como equipo de la máxima categoría.

Seis años después, Saprissa se dejó la Copa Cuadrangular. Posteriormente, obtuvo la Copa Presidente de la República en 1960 y 1963, para siete años después dejarse la Copa Costa Rica.

En 1972, el conjunto más ganador en la historia del país obtuvo la Copa Juan Santamaría y la más reciente, previo a la de este año, fue en 2013 cuando alzó la Copa Banco Nacional.

Otro detalle a destacar es que esta es la estrella número 67 en la historia del Deportivo Saprissa, contando todos los torneos oficiales en los que el Monstruo ha culminado como el mejor equipo alguna vez.

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