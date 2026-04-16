Puro Deporte

Siéntase como un jugador al recibir la medalla de campeón: Saprissa hace posible vivir la experiencia

Al ganar el Torneo de Copa, el cuadro morado obtuvo el cetro número 67 en su historia

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Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa quiere que sus aficionados realmente se sientan como un campeón, que sean parte de la planilla, que se cuelguen la medalla en el cuello.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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