Saprissa publica mensaje que levanta roncha

Luis Javier Paradela destejó con Ariel Rodríguez el gol que le anotó a Sporting.

Al finalizar la final del Torneo de Copa, Saprissa publicó en sus redes sociales un mensaje que probablemente genere roncha entre los aficionados de los demás equipos.

Los morados derrotaron 3-1 a Sporting con goles de Fidel Escobar, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez, quien se lució con la jugada y su gran definición.

Tomás corrió a festejar; sus compañeros salieron a respaldarlo y el atacante lloró al sacudirse la presión que tenía por no anotar.

Con el título en la bolsa, Saprissa lo festejó con fuerte mensaje en las redes sociales.

“El más grande y ganador (en menos años), se apunta otra estrella a su historia ¡SOMOS CAMPEONES DEL TORNEO DE COPA 2026!“, escribió Saprissa.

El más grande y ganador (en menos años), se apunta otra estrella a su historia ⭐

¡SOMOS CAMPEONES DEL TORNEO DE COPA 2026!



✅ @BACCostaRica pic.twitter.com/bV98k7SZID — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 16, 2026

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