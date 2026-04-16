Puro Deporte

Saprissa publica mensaje que levanta roncha

El cuadro morado derrotó 1-3 a Sporting y es el campeón del Torneo de Copa

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Por Milton Montenegro
15/04/2026, Guanacaste, Liberia, Estadio Edgardo Baltodano Briceño, final del torneo de copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Luis Javier Paradela destejó con Ariel Rodríguez el gol que le anotó a Sporting. (Jose Cordero/José Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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