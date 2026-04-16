Saprissa publica mensaje que levanta roncha

Al finalizar la final del Torneo de Copa, Saprissa publicó en sus redes sociales un mensaje que probablemente genere roncha entre los aficionados de los demás equipos.
Los morados derrotaron 3-1 a Sporting con goles de Fidel Escobar, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez, quien se lució con la jugada y su gran definición.
Tomás corrió a festejar; sus compañeros salieron a respaldarlo y el atacante lloró al sacudirse la presión que tenía por no anotar.
Con el título en la bolsa, Saprissa lo festejó con fuerte mensaje en las redes sociales.
“El más grande y ganador (en menos años), se apunta otra estrella a su historia ¡SOMOS CAMPEONES DEL TORNEO DE COPA 2026!“, escribió Saprissa.
El más grande y ganador (en menos años), se apunta otra estrella a su historia ⭐— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 16, 2026
¡SOMOS CAMPEONES DEL TORNEO DE COPA 2026!
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