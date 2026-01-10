‘Si no hubiéramos sido campeones, de otra cosa estaríamos hablando’: la reflexión de Ronaldo Cisneros

Ronaldo Cisneros fue uno de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que acudieron al Día de Medios de Unafut, previo al inicio del Torneo de Clausura 2026.

Ronaldo Cisneros pasó de ser un desconocido que muchos tildaban de “paquete” a echarse en la bolsa a la exigente afición de Liga Deportiva Alajuelense.

No fue fácil, principalmente porque no anotó de primera entrada. Eso sí, su tipo de juego compaginaba con la propuesta de Óscar Ramírez.

Su primer semestre con la Liga se refleja en números, al aportar siete goles y tres asistencias en el campeonato nacional, y dos anotaciones más en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Motivo de sobra para que muchos aficionados se preocuparan ante los rumores que surgían desde México, donde aseguraban que ya había clubes que lo querían de vuelta en su país.

Eso, al menos, no ocurrirá en este semestre, pues la FIFA no permite que un jugador actúe con más de dos equipos en una misma temporada.

“Obviamente, eso es lo que hacen los títulos. Si hubiera hecho la misma cantidad de goles y no hubiéramos sido campeones, de otra cosa tal vez estaríamos hablando”, aseguró Ronaldo Cisneros.

Considera que, si bien es cierto, fue una cuota de goles importante, la Liga es un equipo en el que en cualquier momento puede aparecer algún jugador en la red rival.

“Eso nos da la confianza de jugar más sueltos, de jugar con confianza, y estamos muy bien dirigidos por el profe, que tiene mucha experiencia, que sabe la fórmula para el éxito y (estoy) contento del cariño que he recibido de la gente”, destacó.

El atacante mexicano comentó que, cuando tomó la decisión de venirse a Costa Rica, tuvo un inicio complicado en lo personal, porque pasaron algunos partidos y él seguía sin gol.

“Pero yo, en el transcurso de los juegos, me iba sintiendo más cómodo, y cuando llegó el primer gol —un penal que le cedió Joel Campbell— las cosas cambiaron: empezaron a llegar los goles y algunas asistencias, y me tocó aparecer en momentos importantes”, subrayó.

Entre risas, dice que se siente muy orgulloso de ser el primer futbolista mexicano que se coronó campeón nacional con Alajuelense, recordando que antes vistieron la camisa del club sus compatriotas Juan de Dios “Cheché” Hernández y Daniel Arreola.

“Cuando vine no sentía presión. En México estuve en Chivas, que es un grande al que se le exige ser campeón. Después pasé a Querétaro, que me tocó en una transición de cambio de dueños y, por circunstancias, los objetivos eran otros, como salvarse del descenso.

“Yo tenía la ilusión y la motivación de volver a estar en un club grande, y surgió la posibilidad de venir acá, a la Liga. Desde el primer momento dije que sí; al representante le dije que hiciéramos todo lo posible para que se diera”, relató.

Ronaldo Cisneros quiere que este semestre sea mejor que el anterior para Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En ese instante, recordó que el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, le comentó la situación del equipo, de la urgencia del título para acabar con una sequía. Y el desafío lo entusiasmó más, porque él quería ayudar a conseguir ese objetivo.

Se acerca el Torneo de Clausura 2026 y reconoce que no será fácil, pero la Liga tiene la ilusión de ir en busca del bicampeonato.

“Es una realidad que vamos a tener durante el torneo, todos los equipos le quieren ganar al campeón y con esa misma responsabilidad y con la humildad del trabajo, de saber que eso fue lo que nos llevó al título, con mucha disposición para llegar al primer partido de la mejor manera y competir desde el primer momento”, citó Ronaldo Cisneros.

Alajuelense pronto anunciará la llegada de otro delantero extranjero y él afirma sentirse “muy tranquilo”, porque la competencia siempre es buena.

“Yo siempre trato de hacer mi trabajo y el club siempre está buscando lo mejor para nosotros y que se esté buscando la mejoría del plantel lo ven Carlos Vela y el profe. Nosotros estamos trabajando con los jugadores que ya están, con Kenneth Vargas que es un gran jugador y muy contentos del plantel que tenemos”, opinó.

Alajuelense sostuvo un amistoso este viernes contra Sarchí, que terminó 4-4. Por parte de la Liga, Ronaldo Cisneros marcó un doblete, también anotó Kenneth Vargas y se registró un autogol.

“Muy bueno el partido, fue muy intenso contra Sarchí, que también tiene buenos jugadores, que está bien dirigido por Júnior Díaz y nos ayudó bastante para la parte física y pulir los detalles que nos hacen falta para el inicio del torneo, empezar con todo y competir desde el primer momento”, manifestó el mexicano.

Alajuelense se estrenará en el Torneo de Clausura 2026 el próximo jueves 15 de enero, a las 8 p. m. contra Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Esperamos empezar con un triunfo ante nuestra gente, para que se vayan contentos y esperamos un gran rival. Sabemos que Liberia está bien dirigido, es un gran rival y va a ser un juego difícil, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para llegar bien a ese partido”, concluyó Ronaldo Cisneros.

