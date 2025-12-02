¿Se irá Ronaldo Cisneros al fútbol de México? Esto responde Carlos Vela

Carlos Vela conversó con 'La Nación' en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Ciudad de Guatemala, un día antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- En México empezó a circular la versión de que el delantero Ronaldo Cisneros podría retornar al fútbol de su país. ¿Eso es real?

El gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, respondió esa y otras consultas sobre la planilla de Liga Deportiva Alajuelense, la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú y otros temas sobre la actualidad del cuadro manudo.

- En México se habla de equipos interesados en Ronaldo Cisneros. ¿Qué pasará con él?

- Ronaldo va a seguir con nosotros, Ronaldo no puede jugar en un tercer club en un mismo año futbolístico. Él arrancó en Querétaro, luego jugó con nosotros y entonces no puede acumular un tercer equipo.

”Claramente es un jugador que despierta interés en México, porque es un centrodelantero, porque tiene su trayectoria en el ámbito local y al salir, recuperar ritmo y meter goles, pues inmediatamente llama la atención, pero por ahora está blindado”.

”Él está muy contento con el club, está muy contento en el país y está contento con su situación deportiva y obviamente nosotros también. La idea es que Ronaldo va a seguir con nosotros”.

- ¿Y se adaptó rápido?

- Él es un jugador muy versátil, que encajaba perfecto en lo que Óscar estaba demandando en ese momento. Las características hacían que fuera más rápida su adaptación de acuerdo al estilo de juego del equipo y él ha puesto de su parte.

”Es un muchacho muy trabajador, el día a día con él es muy sencillo y entonces ojalá podamos tener esa capacidad de jugadores, que se incorporen y que se adapten rápido en el futuro”.

- ¿Cómo se encuentra Alajuelense para esta final contra Xelajú?

- Estamos con mucha ilusión de lo que estamos por vivir en el cierre, creo que el equipo ha venido creciendo en todo el semestre, arrancó en una etapa, en momento y el equipo hoy claramente está en otro.

”Estamos con mucha ilusión de cosechar lo que se ha venido sembrando y ojalá que podamos tener el resultado que todos queremos y después, rápido conectar al torneo nacional. Estamos ilusionados, estamos contentos y con mucha expectativa de darle alegría a la gente”.

- ¿Cómo ve al equipo en un partido que ahora sí será del todo o nada?

- Los veo comprometidos, los veo con mucho compromiso, los veo ilusionados, han trabajado muy bien. La realidad es que en ese sentido nada que reprochar y con mucha confianza de que estamos pasando un buen momento.

”Y de que tenemos las armas necesarias para sacar adelante el compromiso. Sabemos lo que nos estamos jugando, pero los veo tranquilos y con mucha confianza de sacar la serie”.

- ¿Qué pasará con jugadores como Diego Campos y Alberto Toril, a quienes se les vence el contrato?

- Estamos muy contentos con el rendimiento de todos, todos han sido muy leales, muy nobles con el club y están trabajando bien. Hoy estamos enfocados en la consecución de los objetivos y no ha habido una toma puntual de decisión por parte de ellos o nuestra de definiciones.

”Claramente hoy todos estamos enfocados en conseguir los objetivos y ellos han trabajado muy bien, estamos muy satisfechos con lo que nos han dado”.

- ¿Buscará darle continuidad a la planilla actual?

- Sí, sin duda, la realidad es que habrá un par de refuerzos, siempre es importante buscar tener un mejor plantel que el semestre pasado, pero hoy no es el momento para pensar en ello.

”Hoy no estamos enfocados en las salidas, no estamos enfocados en las posibles ventas, hoy está la ventana cerrada para cualquier posible negociación.

”Hasta que termine el torneo y se evalúe en función de los objetivos, se tomarán algunas decisiones finales, pero estamos ilusionados, contentos y con mucha confianza de que todo va a salir bien esta vez”.

-En Alajuelense los suplentes también han respondido bien.

- Es producto del trabajo de mucha gente, creo que indudablemente Óscar Ramírez es el pilar fundamental de que el equipo tenga esa cara, esa versión, pero hay mucha gente alrededor de Óscar que ha ayudado en el camino.

- ¿Quiénes están lesionados en este momento?

- Solamente Washington Ortega está fuera, pero su regreso es inminente. Puede darse en cualquier momento. Esperamos contar con él pronto. Sin duda, para las fases finales del torneo local estaremos completos, salvo que ocurra algo inesperado en los próximos dos partidos. Esperamos pronto el regreso de Washington.

- Cuando se da la lesión de Washington Ortega, ¿qué pasó en ese momento? ¿Confiaban en los otros porteros que no habían tenido participación?

- Sí, la teníamos, pero la realidad es que lo afrontamos con mucha tranquilidad, porque Bayron (Mora), Johnny (Álvarez) y Daniel (Velásquez) lo vienen haciendo bien en las prácticas. Si bien es cierto que no han tenido tanta participación, su rendimiento es evidente. El nivel mostrado por Washington Ortega es producto de la competencia interna que existe.

”Teníamos, y seguimos teniendo, la confianza de que cualquiera que Óscar (Ramírez) eligiera lo haría bien. Estamos a la espera de Washington, por su jerarquía y por lo que ha hecho, pero lo mostrado por los otros porteros nos deja satisfechos. Si él no está, el equipo responderá igual”.

- ¿Cómo es trabajar con Óscar Ramírez?

- Óscar es una persona con mucha experiencia, un ganador que conoce bien la ruta del éxito. Lo ha demostrado como técnico e incluso como jugador. Han sido cinco meses de mucha confianza, trabajo y admiración, porque he aprendido cosas de él, y me imagino que también he podido aportarle algo.

”La verdad es un privilegio estar a su lado, porque es una persona sencilla y que sabe lo que hace. Insisto, ha sido un privilegio coincidir con Óscar”.

