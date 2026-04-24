Puro Deporte

Sherman Guity tendrá un nuevo reto en su carrera deportiva: esta vez en suelo costarricense

El paratleta Sherman Guity competirá en un evento de la Fecoa para atletas convencionales, después de ocho años

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Por Juan Diego Villarreal
Sherman Guity Atleta paralímpico Entrenamiento, en la pista de Hatillo 24 de abril del 2026 Cortesía: Olman Mora
Sherman Guity entrenó el miércoles pasado en la pista atlética de Hatillo, para sus competencias del fin de semana. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)







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Sherman GuityTorneo Abierto 2026FECOA
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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