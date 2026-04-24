Sherman Guity tendrá un nuevo reto en su carrera deportiva: esta vez en suelo costarricense

Sherman Guity entrenó el miércoles pasado en la pista atlética de Hatillo, para sus competencias del fin de semana.

El velocista limonense Sherman Guity, campeón paralímpico y mundial, volverá a competir en Costa Rica en un evento oficial organizado por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), ocho años después de un grave accidente en el que sufrió la amputación de su pie izquierdo, en agosto del 2017.

Sherman competirá, por primera vez con atletas convencionales (sin discapacidad) en el Torneo Abierto 2026, que se realizará en la pista Rafael Ángel Pérez, ubicada en la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en Hatillo.

La primera competencia para Sherman será este sábado 25 de abril en los 100 metros planos, a las 10:30 a. m., y el domingo 26, a la misma hora, tomará parte en la prueba de los 200 metros planos.

“Estoy muy agradecido con la Fecoa por darme la posibilidad de competir. Es una bonita oportunidad de correr en mi país. Vamos en busca de mejorar mis marcas. Tomaré la competencia con mucha seriedad y respeto. No me siento ni más ni menos”, indicó Sherman en un comunicado enviado por el periodista Olman Mora.

El deportista caribeño estuvo entrenando el miércoles en la pista del Polideportivo de Hatillo, sede del Abierto de este fin de semana, donde sintió buenas sensaciones.

La Fecoa reporta un total de 48 atletas inscritos en los 100 metros y 54 atletas en los 200 metros planos.

Los mejores tiempos de Sherman Guity en los 100 metros planos son de 10.69 segundos y en los 200 metros planos de 21.32 segundos, actual récord paralímpico logrado en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El pasado 24 de enero, Sherman incursionó en las competencias bajo techo en Europa. Su primer evento fue en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, donde logró el segundo lugar en la prueba de los 60 metros planos.

Guity registró un tiempo de siete segundos y 23 centésimas (7.23), siendo esta la primera competencia de su vida en la modalidad indoor.

Posteriormente, el 6 de marzo, tomó parte en el torneo ISTAF Indoor en Berlín, Alemania, donde obtuvo el primer lugar con un tiempo de 7:08 segundos, logrando mejorar su marca personal.