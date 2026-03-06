Sherman Guity alcanza su primera victoria en un evento que jamás había ganado

Sherman Guity aseguró estar muy feliz por ganar el primer lugar en la prueba de los 60 metros planos del Torneo ISTAF Indoor en Alemania.

El atleta costarricense, Sherman Guity, vivio una experiencia diferente al sumar su primera victoria, en una competencia donde jamás había logrado el primer lugar.

Sherman se impuso este viernes en la prueba de los 60 metros planos en el Torneo ISTAF Indoor, en Berlín, Alemania, un evento bajo techo.

Sherman logró la primera posición con un tiempo de 7 segundos y 08 centésimas (7.08). El segundo puesto fue para Jonnie Pavo de Gran Bretaña con 7.15, y la tercera casilla correspondió a Fabio Bottazzini, con 7.49.

“Estoy doblemente feliz: gané mi primer torneo bajo techo y mejoré mi marca personal. Le di con todo y gracias a Dios salió como esperaba. Fue un carrerón como nunca había sentido. Lo mejor es que la bandera de Costa Rica se muestra al mundo; eso es lo que siempre busco, que mi país sea primero”, indicó Sherman Guity.

La marca registrada por Guity superó ampliamente la realizada el pasado 24 de enero en la ciudad de Düsseldorf, cuando cronometró 7.23 y, a la postre, obtuvo el segundo lugar. Apenas fue su segunda carrera en está modalidad.

“Supercontento con el resultado. La verdad me fue muy bien. No es mi prueba, pero me sentí muy bien; no estoy acostumbrado a correr 60 metros. Me llevo otro osito para la colección (trofeo que da la organización al ganador) y les agradezco todo el apoyo”, comentó Guity.

La competencia se efectuó en el Uber Arena, a las 8:15 p. m. hora local (1:15 p. m. hora de Costa Rica).

Una pista de atletismo bajo techo (indoor) es una instalación cerrada, típicamente con un anillo de 200 metros (la mitad que una pista exterior de 400 m), dos rectas y curvas con peralte (inclinación).