Otros deportes

Sherman Guity aprobó con buena nota su primera experiencia en una pista cubierta

El velocista Sherman Guity empezó su temporada 2026 de una forma muy diferente a las anteriores

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Sherman Guity se consolidó este lunes como el paratleta más rápido del mundo. Foto: Instagram
Sherman Guity ganó medalla de plata en los 60 metros bajo techo, efectuada en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. En el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, ganó la presea de plata en los 200 metros lisos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sherman GuityDüsseldorf, Alemania60 metros bajo techo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.