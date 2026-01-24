Sherman Guity aprobó con buena nota su primera experiencia en una pista cubierta

Sherman Guity ganó medalla de plata en los 60 metros bajo techo, efectuada en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. En el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025, ganó la presea de plata en los 200 metros lisos.

El paratleta costarricense Sherman Guity vivió una nueva experiencia en su carrera deportiva al competir por primera vez en una prueba bajo techo.

En su primera competencia del año, el velocista caribeño obtuvo el segundo lugar en la prueba de los 60 metros bajo techo, efectuada este sábado en la ciudad de Düsseldorf, Alemania.

Guity registró un tiempo de siete segundos y 23 centésimas (7.23), siendo esta la primera competencia de su vida en la modalidad indoor.

“Creo que, para ser la primera competencia en una pista bajo techo, lo hice bien. Al principio, como todo, tratando de adaptarme a una pista corta donde los 60 metros terminan rápido; casi de repente sales y en siete segundos tienes la meta encima”, expresó el atleta.

Sherman destacó que fue el único competidor no europeo y que el registro alcanzado, así como su buena presentación, le abren las puertas para recibir una nueva invitación en los próximos meses.

El primer lugar fue para el británico Jonnie Peacock, con un tiempo de 7.15 segundos; el segundo puesto lo ocupó el costarricense Sherman Guity con 7.23, mientras que el tercer lugar fue para el alemán Johannes Floors, con 7.40, quienes completaron el podio.

El cuarto puesto fue para Oliver Hendricks, de Países Bajos, con 7.69; el quinto lugar para Pierluigi Bomberg, también de Países Bajos, con 7.84, y el sexto lugar para el alemán Nick Weihs, con 7.91, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por el periodista Olman Mora.

La especialidad de Sherman Guity seguirá siendo los 100 y 200 metros planos; sin embargo, el atleta viajó a Europa para competir en la temporada bajo techo, debido a que aún no inicia la temporada al aire libre.

Una pista de atletismo bajo techo (indoor) es una instalación cerrada, típicamente con un anillo de 200 metros —la mitad de una pista al aire libre de 400 metros—, dos rectas y curvas con peralte o inclinación.