Sherman Guity se propone nuevos desafíos al correr en pistas totalmente desconocidas

El velocista Sherman Guity viajará a Europa para tomar parte en eventos que lo exigirán al máximo

Por Juan Diego Villarreal
03 de setiembre del 2025. Pista Atlética de Hatillo 2. BN Arena. Los atletas velocistas Gerald Drummond y Daniela Rojas entrenan bajo la dirección de Emmanuel Chanto en las instalaciones de BN Arena en Hatillo 2. Ambos atletas participarán en los 400 metros vallas en el mundial Tokio 2025. En la foto: Gerald Drummond y Daniela Rojas realizaron ejercicios de calentamiento asi como competencias de 400 metros bajo la dirección del entrenador Emmanuel Chanto. El campeón mundial Sherman Guity también estuvo presente en el entrenamiento. Foto: Albert Marín.
El velocista Sherman Guity iniciará su temporada el próximo sábado 24 de enero, en Düsseldorf, Alemania. (Albert Marin/Gerald Drummond y Daniela Rojas en entrenamiento.)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

