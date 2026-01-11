Sherman Guity se propone nuevos desafíos al correr en pistas totalmente desconocidas

El paratleta costarricense Sherman Guity iniciará la temporada 2026 incursionando en escenarios en los que no había competido anteriormente, con el objetivo de afrontar competencias de mayor exigencia y asumir nuevos retos.

El medallista en el Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, India en el 2025, competirá en eventos bajo techo, y su primera prueba será el sábado 24 de enero, cuando participe en los 60 metros planos en la ciudad alemana de Düsseldorf.

“Hace meses vengo con la idea de correr bajo techo. Todo será nuevo, porque en mi vida he corrido en estas pistas. Voy a darlo todo en busca de nuevas marcas y sensaciones”, indicó Guity, quien compite en la clase T64 (amputación en una extremidad inferior).

De acuerdo con el periodista del Comité Paralímpico Nacional, Olman Mora, la competencia forma parte del torneo indoor de la ISTAF, que se realizará en la ciudad de Düsseldorf, y en la cual se enfrentará a rivales a los que ya ha competido anteriormente.

En la prueba de velocidad, el limonense correrá junto a Pierluigi Bomberg (Países Bajos), Fabio Bottazzini (Italia), Johannes Floors (Alemania), Oliver Hendriks (Países Bajos) y Jonnie Peacock (Gran Bretaña).

“Primero iremos a Barcelona, España, donde entrenaremos durante varios días, adaptándonos a la pista, que tiene un declive y otros aspectos propios de correr bajo techo. Cuando se acerque la fecha, viajaré a Düsseldorf para entrenar en la pista oficial. Espero hacer un excelente debut”, comentó Guity.

Una pista de atletismo bajo techo (indoor) es una instalación cerrada, típicamente con un anillo de 200 metros —la mitad de una pista exterior de 400 metros—, dos rectas y curvas con peralte.

En el comunicado se indicó que la especialidad del medallista paralímpico de Tokio 2020 y París 2024 continuará siendo los 100 y 200 metros planos. Para el 2026 ya tiene en agenda varias competencias fuera del país, las cuales se darán a conocer oportunamente.