Puro Deporte

¿Sherman Guity puede salir del país para competir? Abogado del deportista explica el caso

El paratleta costarricense Sherman Guity tiene un juicio pendiente, tras ser acusado de seis presuntos delitos

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Por Fanny Tayver Marín, Juan Diego Villarreal, y Christian Montero
Sherman Guity Atleta paralímpico Entrenamiento, en la pista de Hatillo 24 de abril del 2026 Cortesía: Olman Mora
El juicio de Sherman Guity queda pendiente. Aquí, durante un entrenamiento. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)







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Sherman GuityJuicio Sherman Guity
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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