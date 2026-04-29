¿Sherman Guity puede salir del país para competir? Abogado del deportista explica el caso

Sherman Guity debe hacerle frente a un proceso legal luego de que su expareja lo acusó de cometer en el año 2022 seis presuntos delitos, desglosados en tres maltratos, dos ofensas a la dignidad de la mujer y una violación.

¿Qué pasa con la carrera del deportista? ¿Puede salir del país Sherman Guity compitió el fin de semana en el Torneo Abierto 2026 en la pista de Hatillo 2, en las pruebas de 100 y 200 metros planos. Ahí actuó ante atletas convencionales (sin discapacidad), después de ocho años de su accidente.

El abogado del paratleta, David Fernández, aseguró a La Nación que la carrera deportiva de Sherman Guity continúa con la planificación que ya estaba trazada y como lo ha venido haciendo, recordando que la denuncia en contra del deportista se presentó hace cuatro años.

“Sherman puede salir mientras no tenga señalamientos, no hay ninguna medida cautelar que le prohíba salir del país. Puede ir a la Liga Diamante, él ha estado saliendo y volviendo a lo largo de todo el proceso, que está abierto desde 2022″, comentó el abogado.

Sin embargo, dijo que para cuando se fije la fecha del juicio, Sherman Guity sí deberá estar en el país.

“Porque si hay un señalamiento a juicio, se le debe dar prioridad a la justicia, debería asistir a la causa y cuando todo esto se acabe, quedará demostrado que todo esto es un malentendido”, apuntó David Fernández.

El paratleta acudió este miércoles a los Tribunales de Justicia en Heredia, pero el juicio se postergó, en vista de que la defensa del deportista solicitó que primero debe practicársele a él una prueba psiquiátrica.