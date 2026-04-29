Sherman Guity pide prueba psiquiátrica y demora juicio por presunta violación y otros cinco delitos

El paratleta costarricense Sherman Guity tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados este miércoles en horas de la mañana, en una de las salas de juicio de los Tribunales de Justicia en Heredia, para hacerle frente a un proceso legal en su contra.

Su expareja sentimental lo acusó en 2022 de seis supuestos delitos, desglosados en tres maltratos, dos ofensas a la dignidad de la mujer y uno de violación.

El Tribunal decidió suspender el juicio, debido a que el abogado defensor de Sherman Guity, el exatleta David Fernández, solicitó una pericia (evaluación) psiquiátrica del paratleta.

Hasta que no esté ese resultado, no empezará el debate y aunque no hay plazos definidos, la realización del juicio podría demorarse varios meses.

Repretel mostró al abogado de Sherman Guity en la audiencia, mientras le hablaba a los jueces y pedía que con esa prueba que solicita “se aclare la conducta, el comportamiento, el desarrollo sexual, la comprensión de la sexualidad, para ver si es una persona que tuviera desviaciones y no pudiera controlar sus impulsos de carácter sexual”.

Canal 6 también mostró al fiscal de Heredia, Mario Andrés Castro, cuando alegaba que no debía suspenderse el juicio, sino preguntarle a la medicatura si realmente pueden responder lo que el defensor quiere, pues al menos él desconoce si un médico forense puede determinar esas peticiones.

La Nación conversó telefónicamente con David Fernández, el abogado del paratleta, y dijo que a Sherman se le imputan varios delitos, pero que para evitar que se vaya a contaminar la prueba y el proceso, no podía mencionarlos como tal. Sin embargo, dijo que “son delitos de mediana a alta gravedad”.

“En carácter de defensor de don Sherman presenté varias gestiones para sanear el proceso, porque el proceso ha venido con varias irregularidades que son importantes para la concreción del mismo dentro de un procedimiento justo”, citó David Fernández.

Agregó que los jueces comulgaron con la solicitud que hicieron, y que les dieron la razón, en el sentido de que hay prueba que no se ha recabado y que se había solicitado.

“Prueba de carácter psicológico y el proceso quedará pospuesto hasta que esta prueba se recabe, se llegue a realizar de la manera en la que se debe realizar. No una prueba ni más ni menos”, afirmó.

Según el abogado de Sherman Guity, es importante que tanto víctimas como imputados tengan acceso a los medios necesarios para su defensa.

“Sobre todo por los delitos que se le imputan, que son de muy difícil defensa y es necesario que haya muchas pruebas alternas para poder contrarrestar aquello que el Ministerio Público vaya a decir, sobre todo porque aquello que dicen que la carga de la prueba pesa sobre el Ministerio Público, perdón y con todo respeto, eso no es cierto”, mencionó.

David Fernández consideró que mientras se lleva a cabo lo que pidió, con resultados incluidos, la realización de este juicio se debe suspender por bastante tiempo.

“Debe suspenderse por lo menos por un año, porque mientras medicatura forense nos realiza la pericia que solicitamos, pasará mucho tiempo por la agenda que tiene esta dependencia. También, es importante que la agenda del juzgado debe de acomodarse para señalar nuevamente el debate a juicio”, comentó.

También hay que recordar que por el tipo de delitos por los que está acusado Sherman Guity, al amparo de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, no existe la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo.

Además, para los delitos que se le atribuyen al deportista, la pena mínima a la que se expone es de 14 años de cárcel, en caso de que lo declaren culpable.

Se intentó conversar con Sherman Guity, pero no atendió las llamadas que se le hicieron a su celular, ni respondió el mensaje que se le dejó a través de WhatsApp.