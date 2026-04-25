Sherman Guity corrió en casa por primera vez desde su grave accidente

Sherman Guity finalizó en el quinto puesto de la prueba de los 100 metros planos del Torneo Abierto 2026, organizado por la Fecoa.

El velocista caribeño Sherman Guity volvió a competir en una prueba organizada por la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), frente a atletas convencionales (sin discapacidades) en la pista Rafael Ángel Pérez, en Hatillo 2.

Guity sabía que no sería sencillo, pues los mejores velocistas del país tomarían parte en la prueba de los 100 metros lisos del Torneo Abierto 2026, con el objetivo de lograr las marcas para los eventos nacionales e internacionales de la temporada.

Luego del calentamiento, el limonense tomó su lugar en la línea de salida y, tras escuchar el disparo, inició la prueba, donde concluyó en el quinto lugar con un tiempo de 11 segundos y 08 centésimas (11.08).

El ganador fue Héctor Allen, de Siquirres, con un registro de 10.64, seguido por Tomás Morales, de Escazú, con 10.82; Daniel Liu, del equipo Fast Twitch, con 10.95; Rasheed Shamir Miller, de Limón, con 11.03; y Guity, con 11.08.

“La verdad, muy feliz por mi primera competencia en los 100 metros planos del año. Creo que, para ser la primera, me fue bien, aunque no me sentí bien en la salida”, indicó Guity en un boletín de prensa enviado por el periodista Olman Mora.

Desde el 26 de agosto de 2017, cuando sufrió un grave accidente de tránsito que le causó la amputación de su pierna izquierda, no competía en el país, ante su afición y amigos. El atleta, en aquel día, entrenó en la pista del Estadio Nacional, antes del incidente en carretera.

“La competencia fue lo que esperaba, con sensaciones y pulsaciones al máximo. Deseaba correr en mi país y la única forma era inscribirme en una prueba organizada por la Fecoa. Hoy no importó ser paratleta; hoy fui uno más en la línea de salida dando el máximo esfuerzo”, mencionó.

El mejor tiempo de Sherman Guity en los 100 metros planos, clase T64, es de 10.65 segundos, logrado en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde obtuvo la medalla de oro.

“Muy agradecido con la Fecoa por darme la posibilidad de competir. Es una bonita oportunidad de correr en mi país. Vamos en busca de mejorar; tomaré la competencia con mucha seriedad y respeto. No me siento ni más ni menos”, añadió.

Para este domingo, Guity competirá en los 200 metros.