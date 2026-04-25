Puro Deporte

Sherman Guity corrió en casa por primera vez desde su grave accidente

El atleta Sherman Guity arrancó su temporada corriendo en un evento organizado por la Fecoa, en Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Sherman Guity Atletismo Torneo Abierto 2026 Pista de Hatillo 100 metros lisos 25 de abril del 2026 Cortesía: Olman Mora
Sherman Guity finalizó en el quinto puesto de la prueba de los 100 metros planos del Torneo Abierto 2026, organizado por la Fecoa. (Cortesía: Olman Mora/La Nación)







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Torneo Abierto Fecoa 2026Sherman Guity100 metros lisos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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