Sherman Guity continuará su aventura en Europa en competencias bajo techo

Sheman Guity continuará entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona, España, antes de su próxima competencia.

La aventura del paratleta costarricense Sherman Guity en eventos bajo techo continuará en Europa, tras recibir una invitación para competir en una nueva prueba programada para el próximo mes de marzo.

Guity, quien en su primera carrera obtuvo el segundo lugar en los 60 metros planos bajo techo, en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, se mostró satisfecho no solo por su nivel competitivo, sino también por la oportunidad de continuar su preparación a nivel internacional.

“La competencia en Düsseldorf me abrió las puertas para seguir compitiendo bajo techo. Mi siguiente prueba será el próximo viernes 6 de marzo, en Berlín, nuevamente en los 60 metros. Nuestro objetivo será mejorar el tiempo de 7,23 segundos que logramos en nuestra primera competencia”, indicó Guity.

De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por el periodista Olman Mora, Sherman regresó a Barcelona, España, donde continuará entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, con miras a seguir su preparación en los 60 metros bajo techo, así como en los 100 y 200 metros planos.

“Los eventos se realizan uno tras otro, por lo que las carreras concluyen y de inmediato se anuncian los ganadores de cada prueba. En este tipo de competencias se busca ofrecer un espectáculo continuo y mantener entretenidos a los espectadores”, mencionó Guity.

En su primera participación bajo techo, en los 60 metros planos en Düsseldorf, Alemania, Guity finalizó en la segunda posición con un tiempo de 7,23 segundos.

El primer lugar fue para el británico Jonnie Peacock, con 7,15 segundos, mientras que la tercera casilla la ocupó el alemán Johannes Floors, con 7,40 segundos. Los tres atletas volverán a enfrentarse en Berlín, en marzo.

La temporada anterior, Sherman conquistó dos medallas —una de plata y una de bronce— en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025. El caribeño fue segundo en los 200 metros planos y tercero en los 100 metros planos.