Puro Deporte

Sherman Guity continuará su aventura en Europa en competencias bajo techo

La buena presentación de Sherman Guity en su primera prueba bajo techo le abrió las puertas para un nuevo reto

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Paralímpicos París 2024 Sherman Guity 100 metros lisos 1 de setiembre del 2024 Fotografías: Comité Paralímpico Nacional
Sheman Guity continuará entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento en Barcelona, España, antes de su próxima competencia.







