Sergio Gila responde sin filtros: ¿teme por su seguridad ante la furia de la afición de Saprissa?

Cuando las cosas no salen bien, los cuestionamientos aumentan y las redes sociales arden en contra de Sergio Gila.

Un periodista dijo en su programa que la dirigencia de Saprissa le manifestó estar preocupada de que a Gila le sucediera algo, producto del enfado de los seguidores del club.

Durante la presentación de Paulo César Wanchope como técnico del equipo, La Nación le preguntó a Gila si se siente amenazado, con temor de salir a la calle o si alguien le ha efectuado algún reclamo.

“En estos momentos, ningún aficionado de Saprissa puede estar feliz, yo soy el primero que no lo está. De otros temas no sé, otras preocupaciones no sé, pero uno se marca una exigencia muy grande y, en estos instantes, debo estar enfocado, que es en lo que yo estoy: en revertir la situación, mirar hacia adelante y conseguir los objetivos”, dijo Sergio Gila.

El gerente deportivo saprissista añadió que entiende si la gente se molesta porque Saprissa no está en los primeros lugares, ya que es el mismo sentimiento que él posee.

“Yo me siento un saprissista más, ya voy a tener cuatro años aquí. Mi familia es costarricense, es saprissista y empatizo con ellos. Soy el primero que está dolido por no conseguir los objetivos. De mi parte, comprendo el enfado, lo entiendo y lo único que me queda es trabajar por levantar la situación”, opinó Gila.

Sergio agregó estar agradecido con el saprissista, porque siempre lo han tratado muy bien.

“Las palabras son de agradecimiento por lo que hemos venido haciendo. Al saprissista le tengo un enorme cariño, un gran agradecimiento y siempre he recibido buenas palabras. Cuando hay críticas, las escucho, soy una persona muy receptiva y siempre con la idea de mejorar. Pero mi preocupación es que ganemos y, ojalá, en unos meses estemos festejando la 41″, resaltó Gila.

Sergio Gila saludó a Paulo César Wanchope durante la presentación del timonel como técnico del Deportivo Saprissa (DiegoPicadoV/Prensa Saprissa.)

Gila recordó que, en su etapa como gerente deportivo, no todo ha sido malo, porque con él se lograron el tricampeonato y el tetracampeonato.

“No debemos echarnos la culpa unos a otros. La intención es venir a trabajar y revertir la situación. Cuando celebraba los títulos y hablaba en algunas entrevistas, decía que debíamos aprovechar para festejar los momentos buenos, porque vendrían instantes malos”, dijo Sergio Gila.

Sergio no cree que la gente se ensañe en su contra e insistió en que entiende que la afición morada solo quiere ganar.

“Estoy en Saprissa y la exigencia es máxima. Cuatro años en el club me han permitido saber eso y no creo que se me mida de manera especial. Tengo la exigencia a mil. Cuando ganamos, todos somos muy buenos, y cuando no, somos malos. Comprendo la crítica porque no estamos en el momento que queremos y venimos de ser eliminados en el torneo internacional, donde todos queríamos competir mejor”, destacó Sergio.

Con la llegada de Paulo César Wanchope, Sergio espera que el rumbo del equipo cambie, que los triunfos lleguen y logren meterse entre los cuatro clasificados. En este instante, Saprissa es sexto y su siguiente juego es el domingo próximo como local, a las 3 p. m., contra San Carlos.

