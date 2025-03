Dos figurones del fútbol se reencuentran en Saprissa y van por la gloria

Paulo César Wanchope lo buscó hace ocho años y el tiempo se encargó de reunirlos de nuevo. Otra vez laborarán juntos, solo que en esta ocasión, Paulo compartirá con Mariano Torres en la cancha.

En 2016, cuando Torres fue fichado por el cuadro morado, Paulo era el gerente deportivo y fue quien recomendó al argentino. Sin duda, todo un éxito, porque Mariano se convirtió en líder, capitán e ídolo de los aficionados saprissistas.

Wanchope fue presentado como nuevo entrenador de Saprissa y contó cómo fue ese reencuentro con Mariano Torres.

“Llegar a Saprissa es reencontrarme con viejos amigos. Con Mariano (Torres) tengo una buena relación y ahora está esa posibilidad de dirigirlo, estar con él y disfrutar”, dijo Paulo César.

Paulo añadió que su idea es triunfar en el cuadro morado, pero también pasarla bien junto a sus jugadores y, por supuesto, entre ellos, Mariano Torres.

“Cuando pude contratarlo y traerlo, visualizamos lo que él ha dado. Gracias a Dios se adaptó de la mejor forma”, indicó Paulo, quien, además de ser bien recibido por Mariano, contó cómo vio al resto del equipo.

“El camerino está bien, cuenta con jugadores muy competitivos y ellos saben cómo ganar, salir adelante y luchar ante la adversidad. El entrenamiento fue muy bueno y los muchachos están con ganas e ilusión de revertir la situación y estar en los primeros lugares”, destacó Paulo Wanchope.

Hace dos años, Paulo contó cómo se dio la opción de traer a Mariano Torres a Saprissa.

“Tenía una red de contactos y ahí nada más envié las características, lo que quería del jugador, lo que buscábamos en ese momento y ahí me mandaron varios videos. Ahí lo empecé a ver, me llamó mucho la atención lo de Mariano, el resto es historia. En ese momento necesitábamos un delantero, reconozco, pero los goles, pues, hay que crearlos”, indicó Paulo Wanchope.

La llegada de Mariano Torres al Deportivo Saprissa fue uno de los principales aciertos de Paulo Wanchope, cuando fue gerente deportivo del club. (Foto tomada de X Saprissa. /Foto tomada de X Saprissa.)

En abril del 2023, el capitán saprissista conversó con el periódico La Teja y contó cómo es su relación con el que será su nuevo entrenador.

“Tengo muy buena relación con él. Desde el día en que llegué no he perdido el contacto, sigo hablando, sigo cruzando mensajes con él. Siempre le voy a estar agradecido porque fue la persona que me llamó para ofrecerme venir acá, con otro amigo que me llamó primero para decirme de la oportunidad y Paulo luego me llamó para traerme”, afirmó Mariano en ese momento.

Saprissa es el cuarto equipo que dirija Paulo en la primera división, luego de su paso por Herediano, Cartaginés y Pérez Zeledón. Además, estuvo en el banquillo del Club Sport Uruguay, en la Liga de Ascenso, y fue técnico de la Selección Nacional.

