Paulo César Wanchope revela su plan con Kendall Waston

La sala de prensa del club morado estaba llena, y Paulo, elegantemente vestido, como es su costumbre, con un traje completo, dijo sentirse orgulloso de llegar a Saprissa.

Paulo quiere que el equipo recupere el terreno perdido, deje atrás los malos resultados y escale en la tabla de posiciones. Una de las consultas en las que Wanchope fue muy claro fue sobre la situación de Kendall Waston, o más bien, sobre dónde jugará el “Gigante”.

LEA MÁS: Saprissa confirma a su nuevo entrenador y estas son sus primeras palabras

José Giacone, técnico anterior de los tibaseños, sacó a Kendall de la defensa y lo usó en cuatro partidos como delantero, como el 9.¿Seguirá Kendall en ese rol con Paulo César? Es la pregunta que muchos se hacen, y el estratega dio la respuesta.

“Kendall es defensa, pero es un jugador que, ante una emergencia, lo ha hecho bien como 9. Sin embargo, de inicio, siempre lo he conocido como defensa. Así jugó en su carrera internacional y en la Selección también”, opinó Paulo César.

Paulo añadió que no descarta en algún momento echar mano de Kendall al ataque, pero aclaró que no saldrá como titular en punta, como le ocurrió con Giacone en los duelos contra Vancouver Whitecaps, Sporting y Cartaginés.

“Kendall es defensa, y ese será su puesto número uno. Cuando amerite una emergencia, y ojalá no tengamos ninguna y no debamos recurrir a él como delantero, pero si en algún instante hay que buscar ese juego largo, veremos cuándo haya que tomar una decisión. No obstante, el puesto de Kendall es en la defensa”, destacó Paulo Wanchope.

Paulo llegó a Saprissa contratado hasta mayo del próximo año, con la misión de mejorar al plantel y llevarlo a los puestos de clasificación. Al terminar la primera vuelta, el equipo se encuentra en el sexto lugar. Wanchope tendrá como asistentes a Gilberto “Tuma” Martínez, Gabriel Villalobos, y como preparador físico a Carlos Villalobos.

Paulo César Wanchope se refirió al puesto de Kendall Waston en el Deportivo Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El primer reto de Wanchope será el domingo próximo a las 3 p.m., cuando Saprissa reciba a San Carlos.

“Puedo venir aquí y dar un discurso lindísimo, pero yo sé lo que quiere la afición. Los aficionados quieren que ganemos y compitamos. Eso es lo único, y lo tengo claro. Por aquí han pasado muy buenos jugadores, exentrenadores, quienes han sido figuras del club, y el caso más reciente es el de Vladimir Quesada, quien es una leyenda en la institución. La afición exige ganar. Sé dónde estoy, y no voy a buscar palabras para convencer a la gente. La única forma de convencerlos es que el equipo rinda y gane en la cancha. Que el equipo demuestre lo que es Saprissa, y vamos a pelear por estar en los primeros lugares”, resaltó Paulo César en la conferencia de prensa.

Paulo ya arrancó labores con el plantel. Este miércoles por la mañana conversó con los futbolistas y, junto a Gilberto Martínez, dirigió la práctica, con la mente puesta en debutar con victoria en casa contra el cuadro de San Carlos.

