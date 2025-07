Sergio Gila advierte de acciones legales por insinuaciones sobre fichaje de Sabin Merino

Sergio Gila, exgerente deportivo de Saprissa, reconoció que trabaja para You First, la agencia de futbolistas que trajo al español Sabin Merino al cuadro morado, mientras él laboraba con los tibaseños.

Gila aseguró no ver ningún problema en haber salido de Saprissa y ahora estar con la agencia, y más bien amenazó con llevar a los tribunales de justicia a quien insinúe algo en su contra o manifieste situaciones que no se hayan dado.

“Yo no veo ningún conflicto de interés, no entiendo ningún tipo de conflicto de interés. Cuando una persona está trabajando en Saprissa, está centrada en Saprissa, haciendo el trabajo más profesional posible y luego, cuando se queda sin empleo, tiene una idea en la cabeza con una persona de su confianza como Luis Tornadijo. Se planteó a varias empresas y hay una que nos convence a las dos partes y puede ser buena”, dijo Sergio Gila en declaraciones a Tigo Sports.

Gila aclaró que él no tiene nada que ver con Sabin Merino y que tampoco lo representa.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas respalda el reclamo de la afición saprissista y lanza un mensaje contundente

“Él tiene su representante. Yo no lo voy a representar y que sea parte de la empresa (You First) no tiene nada que ver. Me sorprende que se pueda plantear que haya un conflicto de intereses, cuando es algo natural, que se puede dar en otras partes del mundo, que una persona trabaje en un club y luego pase a una agencia y que tomen otros rumbos”, señaló Gila.

Sergio Gila insistió en que le causó sorpresa que se haya dado esa connotación y que de fútbol puede debatir con cualquiera.

“Respeto cualquier opinión, si quieren decir que mi gestión fue mala, que hice un fichaje que salió mal, pero tratar temas del honor y profesionalismo de una persona, no lo voy a consentir. Voy a ir con todas las consecuencias contra personas que duden de mi profesionalismo y por eso no va a haber ningún debate. Si alguien insinúa algo diferente, la siguiente conversación va a ser en un juzgado”, destacó Sergio Gila.

Sergio Gila trabaja ahora para You First, la agencia de representantes de futbolistas que trajo a Sabin Merino al Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco)

Gila defendió su nuevo trabajo y agregó que nada tiene que ver que haya trabajado en Saprissa y ahora esté en una agencia de representación.

“Saprissa me despidió y presenté proyectos, como pudo ser You First, pudo ser otra agencia. You First tiene casi 100 agentes en todo el mundo y esos agentes tienen a sus jugadores, y por detrás está la marca You First. Yo tengo que crear mi cartera de jugadores, convencerlos para que los represente, sean de Costa Rica, Portugal o donde sea”, expresó Gila.

Gila añadió que lo han querido vincular a Sabin por ser español igual que él.

“Hay gente que lo utiliza para intentar hacerme daño, pero no voy a permitir que se dude del honor de una persona”, manifestó Gila.

Sergio Gila tenía año y medio en Saprissa como gerente deportivo, fue despedido hace un mes, y diez días después de su salida llegó Erick Lonis al comité deportivo del club, quien ha estado gestionando todos los temas deportivos, contrataciones, salidas y préstamos de jugadores, entre otras funciones que efectúa el excapitán saprissista.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada,aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.