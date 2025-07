Juan Carlos Rojas respalda el reclamo de la afición saprissista y lanza un mensaje contundente

La afición del Deportivo Saprissa hace un reclamo que provocó la reacción de Juan Carlos Rojas, presidente de los morados.

Ante cualquier posteo que hace el club en sus redes sociales, los seguidores del equipo aprovechan para preguntar lo mismo.

En Saprissa no contestan a los comentarios, hasta que Juan Carlos Rojas se refirió a la consulta y descontento que tienen los aficionados.

¿Y los títulos? Un año sin ganar nada, dicen los saprissistas cada vez que se les presenta una oportunidad.

“Solo para Saprissa un año es mucho y eso es por ser el más grande. Se nos mide diferente y nos gusta que nos midan diferente, porque creo que somos diferentes”, dijo Juan Carlos Rojas, quien en la gala de premios de los campeonatos de Apertura 2024 y Clausura 2025, que organizó la Unafut, se refirió a la falta de cetros del equipo.

“Somos el más ganador por un margen abismal y entonces así es, un año es mucho, y vea usted la presión que hay, prácticamente como si hubiera una crisis por un año de no levantar trofeos. Y la verdad, esa presión a mí me gusta, ya uno ha pasado por donde asustan”, opinó Rojas.

El jerarca de los saprissistas añadió que la presión que se le mete a Saprissa es producto de la máxima exigencia.

“Luego de 14 años de estar en el club, uno sabe que la exigencia es la más alta posible, lo reconozco. Sé perfectamente, y creo que cualquier jugador que está en Saprissa lo sabe, siempre nos piden títulos y la exigencia es la más alta. Tenemos que vivir con eso y nos encanta”, resaltó Rojas.

Para el presidente tibaseño, la exigencia de la afición, el que solo piense en ganar, en festejar una y otra vez, es lo que hace grande a la institución.

“Nuestra afición es diferente. Luego de 90 años, ser el más grande y ganador en gran medida es por la exigencia de los aficionados de Saprissa”, dijo Juan Carlos Rojas.

Pese a que el plantel se fue en blanco en el torneo pasado y en el anterior, Rojas no cree que sea una señal de alarma o para inquietarse más de la cuenta.

“Como dije antes, ya hemos pasado por donde asustan, porque hemos tenido momentos muy difíciles y posiblemente con menos callo y menos experiencia que la que tengo ahora”, manifestó Rojas, quien entiende cuando los seguidores reclaman la falta de cetros.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, junto a Erick Lonis, en la presentación de Newton Williams, delantero panameño. (Mayela López/Mayela López)

“Reconozco que la afición no está contenta por un año de no ganar trofeos, pero hemos pasado momentos más bonitos y ganadores que instantes de presión. No es la primera vez que pasamos dos torneos sin ser campeones y siempre nos hemos recuperado. Saprissa tiene un espíritu que sabe cómo levantarse”, destacó Juan Carlos Rojas.

Rojas también se refirió a la posible salida de Gustavo Chinchilla, gerente general del club.

El presidente señaló que seguir en el puesto es algo que Chinchilla tiene en evaluación junto a su familia.

“Si toma la decisión, sería una pérdida enorme, porque Gustavo no solo es un profesional de primerísimo nivel, sino una persona de valores intachables. Un morado que vive como el morado más morado que puede haber”, señaló Rojas, quien añadió que Chinchilla reúne una serie de condiciones que es un lujo tenerlo en la institución, por lo que solo está a la espera de ver qué decisión toma.

