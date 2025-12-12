Puro Deporte

Semifinal y final del Torneo Apertura están suspendidas y sin fecha: Liga de Ascenso vive un caos

Una apelación mantiene en el limbo a la Liga de Ascenso, que no tiene fechas para empezar la final del Torneo Apertura 2025

Por Juan Diego Villarreal
Cariari Pococí Liga de Ascenso Torneo Apertura 2025 Apelación ante Jicaral 11 de diciembre del 2025 Fotografía: Ascenso Total
La dirigencia de Cariari Pococí sigue en su lucha por no perder la semifinal del Torneo Apertura 2025, de la Liga de Ascenso en la mesa, ante Jicaral Sercoba. (La Nación/Fotografía: Ascenso Total)







Liga de AscensoTorneo Apertura 2025Apelación de Jicaral ante Cariari Pococí
