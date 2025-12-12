Semifinal y final del Torneo Apertura están suspendidas y sin fecha: Liga de Ascenso vive un caos

La dirigencia de Cariari Pococí sigue en su lucha por no perder la semifinal del Torneo Apertura 2025, de la Liga de Ascenso en la mesa, ante Jicaral Sercoba.

El cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso es todo un caos.

Luego de la apelación presentada por Jicaral Sercoba por una alineación indebida en el cuerpo técnico de Cariari Pococí, en el partido de vuelta entre ambos clubes por los cuartos de final del certamen el pasado domingo 30 de noviembre, la serie está paralizada y la finalización del torneo es incierta.

Los caribeños ganaron la serie en penales 3-4 como visitantes. Sin embargo, el pasado 3 de diciembre los jicaraleños presentaron una apelación ante el Comité de Competición, debido a que el masajista de Cariari, José Luis Rosales, se quedó en el banquillo, a pesar de que debía retirarse del terreno de juego.

De acuerdo con el informe, el cambio que solicitó el cuadro limonense fue que José Luis debía darle su lugar al médico del equipo, Diego Rojas, quien llegó tarde. Sin embargo, quien salió fue Isaac Rosales, utilero del club, quien sí tenía el derecho de permanecer en el banquillo.

En primera instancia, el Comité Disciplinario de la Liga de Ascenso declaró con lugar el recurso de revocatoria de Jicaral y le adjudicó los puntos, clasificándolo a las semifinales y, por ende, dejando eliminado a Cariari Pococí.

No obstante, el viernes anterior, el presidente de Cariari Pococí, Wagner Guzmán, apeló el recurso de revocatoria, según indicó a La Nación, al manifestar que era una injusticia lo que se está haciendo con su equipo y afirmando que llegarán hasta las últimas consecuencias.

Además, el conjunto de Cariari fue multado con ₡100.000 por el mismo hecho (alineación indebida), por lo que Guzmán enfatizó que era injusto que se sancionara dos veces al club por la misma razón.

“A nosotros nos rechazaron la apelación en el Comité de Competición. Ahora vamos al Tribunal de Apelaciones de la Fedefutbol (órgano superior encargado de resolver recursos contra decisiones de instancias inferiores o sanciones). Entre lunes y martes de la próxima semana estará la resolución”, explicó Guzmán.

De momento, Palmares, que venció a Escorpiones de Belén en penales (4-5) en los cuartos de final el pasado 29 de noviembre, se encuentra a la espera para conocer a cuál conjunto deberá enfrentar, al no tener rival ni fecha programada para jugar su semifinal.

Por su parte, Inter San Carlos ya está sembrado en la final, luego de vencer en la otra semifinal, que continúo con normalidad, a Quepos Cambute, en una serie que concluyó 6-0 en el global para los norteños. Los sancarleños ahora están en el limbo, sin tener una fecha definida para disputar el cetro del Torneo Apertura 2025.

Esto significa que palmareños y sancarleños, que no tienen vela en el tema, cumplirán varias semanas “varados” mientras se resuelve la apelación en la mesa.

Todavía faltan una de las semifinales y la final, lo cual implica cuatro jornadas más a estas alturas de diciembre, por lo que existe la posibilidad de que el campeonato termine sobre el final del año.

El ganador de este semestre quedará sembrado en una eventual gran final contra el vencedor del Clausura 2026. Si es el mismo equipo, ascenderá de manera automática a Primera División.