Semblanza: ¿Por qué fue tan importante Jorge Messi en la carrera de Lio Messi?

Jorge Messi falleció a los 68 años. Siempre estuvo al lado de su hijo Lio.

Buenos Airges, Argentina. Crítico y exigente con su hijo, pero también su pilar más constante: así fue Jorge Messi, fallecido este sábado, quien acompañó a Lionel Messi desde las humildes canchas de Rosario, al norte de Buenos Aires, hasta la cima del fútbol mundial.

Empleado metalúrgico en la fábrica Acindar, Jorge descubrió el talento de Lionel cuando la Pulga tenía apenas cuatro años en el club barrial Grandoli, en el sur de Rosario. La economía familiar de los Messi a fines del siglo pasado no era la mejor.

Fue clave en la carrera de su hijo, Lionel Messi.

Adrián Coria, quien dirigió a Leo en su paso en la escuadra rosarina Newell’s Old Boys y volvió a cruzarlo en el Barcelona y en la selección argentina como ayudante del DT Gerardo Martino, recuerda que Jorge llevaba a su hijo a entrenar con un enorme esfuerzo.

“(Tenían) un Renault 12 que estaba medio hecho pedazos” y a veces Jorge decía que ignoraba si al día siguiente volvería “porque no tenía para la nafta (gasolina)”, contó Coria a la AFP en mayo de 2026.

La situación se volvió más complicada cuando al pequeño Lionel le descubrieron un problema de crecimiento que requería un tratamiento costoso.

“En ese momento, Leo regalaba 40 centímetros de estatura con el resto de sus compañeros y 15 kilos. ¿Sabés lo que es eso para un jugador? Terrible”, señala Coria. Pero el chico ya sabía lo que quería: ser futbolista, ser el mejor.

Con la promesa de resolver ese problema de crecimiento, Messi dejó Newell’s y se incorporó al Barcelona en 2000, con apenas 13 años.

Jorge dejó su trabajo en Rosario para instalarse solo con su hijo en Barcelona, España, en un período de soledad compartida que ambos evocaron después con la voz quebrada.

“Yo me encerraba a llorar solo en la pieza (habitación) cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal”, contó Messi en una entrevista a los 20 años.

“Mi viejo llegó a preguntarme si quería seguir o si nos volvíamos, y yo quise seguir, y él se quedó conmigo”, agregó la estrella del fútbol.

Del vestuario a los negocios

De esa etapa nació también el representante.

Meses después, disconforme con los intermediarios que manejaban el primer contrato de su hijo, Jorge tomó el mando de sus negocios y no lo soltó más.

Negoció con dirigentes, editoriales y marcas, y construyó alrededor del futbolista una estructura empresarial que lo acompañó también en el Paris Saint-Germain y en el Inter Miami, y que lo convirtió en uno de los deportistas mejor pagados del planeta.

Era, además, la persona con la que Messi elegía discutir su rendimiento después de cada partido. “Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme”, dijo el capitán argentino en 2022.

De perfil bajo, Jorge Messi casi no dio entrevistas a lo largo de su vida. Su ausencia inusual en las tribunas durante el Mundial de Norteamérica 2026 había llamado la atención: fue entonces cuando Lionel, tras llorar al marcar ante Argelia, admitió haber atravesado “una cuestión ajena a lo deportivo”, sin dar más detalles.

Su carrera como representante no estuvo libre de polémicas: en 2013, padre e hijo fueron acusados en España de eludir impuestos sobre los derechos de imagen del futbolista a través de sociedades en el exterior, causa que ya fue cerrada con multas y sin prisión.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y tuvo con ella cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.