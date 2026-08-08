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Semblanza: ¿Por qué fue tan importante Jorge Messi en la carrera de Lio Messi?

Jorge Messi, fallecido este sábado, fue un empleado metalúrgico que se convirtió en representante de uno de los mejores jugadores de la historia

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Por AFP
Jorge Messi falleció a los 68 años. Siempre ha estado al lado de su hijo Lio.
Jorge Messi falleció a los 68 años. Siempre estuvo al lado de su hijo Lio. (La Nación de Argentina/La Nación de Argentina)







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Jorge MessiLionel MessiSelección de Argentina
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