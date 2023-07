Voces autorizadas en fútbol femenino se atreven a calificar de retroceso la convocatoria de Amelia Valverde

La lista de la Selección Nacional Femenina para la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda ha generado una fuerte molestia en el corazón del fútbol femenino costarricense. Dos figuras importantes en el impulso de este deporte, Mercedes Salas, responsable dela administración del Alajuelense Femenino, y Bernal Castillo, extécnico del Herediano, hoy en Palmares, expresaron su descontento y consideran que lo ocurrido con la Selección Mayor representa un retroceso en momentos en que el fútbol femenino daba pasos hacia el frente.

Ambos coinciden en que Costa Rica cuenta con la mejor generación de jugadoras en la historia en este momento, pero se ha decidido prescindir de algunas piezas clave, como Carolina Venegas, Noelia Bermúdez o Shirley Cruz, por motivos desconocidos y alejados del rendimiento deportivo.

“No estoy satisfecho con la convocatoria, porque hay jugadoras que, si nos basamos en números, que es lo que cuenta a nivel mundial, deberían estar ahí. Carolina Venegas fue goleadora en Atlas de México y Lixy Rodríguez juega en León de México, por lo que lo más lógico es que sean convocadas. Hay jugadoras que no tuvieron sus propios torneos. Si nos basamos en el rendimiento, hay otros nombres que han mostrado mejores cosas”, afirmó el exentrenador de Herediano.

Castillo destacó que es poco probable que Costa Rica vuelva a contar con tanto talento natural a disposición.

“No sé cuándo volveremos a tener jugadoras como Katherine Alvarado, Shirley Cruz, Dinnia Díaz, Cristin Granados. Podríamos haber aprovechado más esta generación. Deberían haber participado en tres mundiales, no solo en dos, pero no se tomaron las decisiones correctas y el crecimiento no ha sido el que podría haber sido”, relató.

Por su parte, Salas, quien es una figura importante en Alajuelense y ha luchado por el fútbol femenino desde que tenía el equipo de Codea, coincide completamente con Castillo y expresa su descontento con la situación.

“Siento que todo lo que habíamos avanzado con este grupo dorado, con una gran trayectoria, se ha estancado. Es un grupo que ha trabajado durante años, pero ahora ha sufrido un golpe fuerte”, afirmó.

“Para mí, una jugadora como Mariela Campos Alfaro debería estar en la lista. Creo que hay jugadoras que están en un momento increíble, pero no se les ha dado el reconocimiento. Es ilógico que Lixy (Rodríguez) y Carolina Venegas no estén convocadas”, agregó.

Salas destacó que es difícil de comprender cómo Venegas y Rodríguez fueron a México para buscar mayor competitividad de cara a la Copa del Mundo y no fueron consideradas.

Otro punto que ha generado molestia entre los expertos es el trato injusto hacia Shirley Cruz, histórica capitana de la selección nacional.

“Es lo más injusto que pudieron hacer. Voy a decir que es mentira que decidieron hace unos días que Shirley no fuera convocada. Shirley siempre ha sido convocada y los partidos en los que no estuvo fue por lesión. Con el cierre de torneo que tuvo, no pueden decirme que no estaba preparada para ir a la Copa del Mundo”, declaró Salas.

Ambos consideran positivo que la Selección esté siendo sometida a escrutinio, ya que demuestra un fuerte interés en el fútbol femenino y las críticas pueden terminar siendo constructivas.

“Creo que si hay algo positivo es que el fútbol femenino se ha vuelto muy mediático en nuestro país. Todo el mundo está atento a la lista de convocadas de la Selección Nacional”, concluyó Castillo.