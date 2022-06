Vladimir Quesada dice que vivieron una experiencia dramática ante Estados Unidos

La eliminación del Premundial de Concacaf y perder la opción de asistir al Mundial de Indonesia 2023, es un trago amargo que Vladimir Quesada, técnico de la Sub-20, bebe a su manera.

Reconoció que hay dolor por caer 2 por 0 frente a Estados Unidos y decirle adiós al objetivo de jugar el Mundial y los Juegos Olímpicos de Francia 2024, pero Quesada también se aferró a criterios que más bien suenan a excusa, como mencionar que enfrentar en cuartos de final al conjunto norteamericano, fue hacerlo ante la mejor escuadra que tiene el torneo que se disputa en Honduras.

“La experiencia fue dramática, fea, triste y es parte de ese enriquecimiento que cada uno de ellos (jugadores) debe tener y hacerlos más fuertes. Hoy (el martes) no se acaba el fútbol para ellos, no se termina la vida para ellos, ni para ninguno de nosotros. Tenemos el derecho de levantar la cabeza porque todos dimos lo mejor”, dijo el entrenador en declaraciones que brindó al departamento de prensa de la Federación de Fútbol.

Vladimir Quesada consideró que a la Selección Sub-20 de Costa Rica le tocó el grupo más fuerte y enfrentar en cuartos de final, al adversario más duro del torneo. Los análisis de Vladimir son solo excusas. (Foto Federación de Fútbol).

Vladimir comentó que tras el pitazo final en el choque ante Estados Unidos, todos, incluido él estaban muy dolidos y lamentó no haber podido ayudar lo suficiente a los futbolistas a lograr el objetivo. “Jugamos probablemente contra el mejor equipo del torneo, un grupo con muchos recursos en todo sentido, defensivos y ofensivos y bueno creo que fuimos un digno competidor. Tuvimos igual que ellos nuestras oportunidades de anotar y probablemente de cambiarle la historia al partido, pero se queda ahí en quizá, porque las cosas hay que hacerlas”, señaló el técnico.

[ Costa Rica solo ha asistido a uno de los últimos cinco mundiales en categoría Sub-20 ]

Quesada, quien tiene dos años y cinco meses al frente de la Selección Sub-20, manifestó que el equipo hizo un buen torneo en Honduras y que contra Estados Unidos no bajaron la cabeza.

“Lamentablemente no pudimos anotar, ellos hicieron dos y creo que en términos generales es un equipo que fue superior en muchos tramos del compromiso. Nuestros jugadores hicieron un gran partido, jugaron ante un gran rival y en ningún momento bajaron los brazos. Nunca dejaron de luchar, de buscar el marco contrario, a veces con muy buenas ideas, a veces no tanto y más con el corazón que con la razón. En todo momento lucharon, hasta el último minuto buscaron el objetivo, el sueño”.

¿Qué valoración hace de CR en el torneo?

Yo creo que fue buena y hasta ahí. No fue excelente y tampoco fue malísima. Jugamos siempre contra rivales muy calificados y sin lugar a dudas nos tocó el grupo más fuerte de los cuatro. El tiempo lo dirá, pero en esta fase de cuartos nos medimos al mejor equipo.

Cuando no ganamos lo calificamos de fracaso, probablemente así es, pero dentro de ese camino hemos logrado muchas cosas también por parte de ellos individualmente y colectivamente.

¿Qué le espera al fútbol de CR con esta camada de jugadores?

Yo creo que grandes cosas, no solo en este grupo, sino en la generación del 2001 y 99-2000 que en este momento son los futbolistas sub-23. Creo que se juntan tres generaciones muy buenas. Espero como ya he hablado con muchos dirigentes, que la Federación siempre debe tener un plan b para este grupo de jugadores.

Muchos de ellos no van a representar, la mayoría de esta generación junto con los sub-21 y u-23 estoy seguro que son la próxima Selección Nacional absoluta con la que Costa Rica deberá hacerle frente a las próximas eliminatorias del 2026. Hay muy buenos jugadores, no podemos dejarlos de lado y no puede ser una generación perdida, se les debe dar los recursos para crecer.