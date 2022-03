Uno a uno Selección: ‘Costa Rica tiene lo que equipos como Panamá añoran’

Costa Rica funciona como club, es la única Selección en el mundo que puede tener tres semanas de trabajo en media competencia y se nota en la ejecución, principalmente al armar el bloque para contener. El orden defensivo no es casualidad, se ve el trabajo de la base que está en el país, porque las líneas están bien coordinadas. Hay un gran mérito, que no solo se defiende bien, sino que se hace como unidad; por algo no ha recibido goles en los últimos cuatro partidos.

Hay que ser claro, la Selección tiene muy alto nivel mental, emocional y el manejo de los experimentados es crucial. Se nota en los más veteranos ese oficio que solo da el recorrido internacional, para manejar el estrés deportivo en el grupo, principalmente con los más jóvenes. Panamá no tiene el oficio de Costa Rica.

Se sacó una gran victoria ante el mejor equipo de Concacaf (Canadá), lo que tiene mucho mérito. Reitero que hay solidez cuando no se tiene la pelota, la última línea es muy fuerte, los centrales pasan un gran momento y el Keylor Navas es una garantía absoluta.

Sin embargo, no se puede tapar que se sigue con la gran deuda de la posesión, como en toda la octagonal, al punto que en el segundo tiempo frente a los canadienses fue solo soportar, pero con pocos ataques y mínimas transiciones ofensivas que dieran posibilidad de ir a la contra. Esto pese a que Canadá tuvo uno menos, aunque es claro que este rival tiene gran calidad, con extremos muy desequilibrantes y veloces.

La Selección de Costa Rica está en zona de repechaje a falta de dos fechas para el cierre del octagonal. El triunfo ante Canadá y el traspié de Panamá catapultó a los ticos. (Rafael Pacheco Granados)

De igual forma, más allá de las falencias para ofender, la Tricolor tiene un grupo muy comprometido, su parte emocional y mental anda a muy buen nivel. Todo esto compensa las carencias.

Análisis de cada jugar de la Nacional:

- Keylor Navas (9):

Keylor siempre responde y a un altísimo nivel, lo que ratifica que es el mejor del mundo. Su aporte es fundamental, tanto en este último duelo, como en todos los demás. Sus achiques son precisos, transmite confianza, da seguridad y es una garantía.

- Keysher Fuller (7):

Hizo un buen partido, pero le tocó lidiar con uno de los mejores o el mejor de Canadá, Jonathan David. Ganó algunos duelos, perdió otros, pero se esforzó en defender su zona. Además, cuando recuperó pasó al ataque y condujo con velocidad para dar descanso a la defensa.

- Francisco Calvo (8):

Mantiene gran nivel. Estuvo muy cerca de la marca, atento, casi sin errores y oportuno en el juego aéreo en defensa y también en ataque. Se le nota mucha confianza para salir también y respondió también como lateral. Se alternó muy bien en las coberturas

- Kendall Waston (8):

Muy acertado, aplicado y su aporte defensivo fue casi que impecable. Su juego fue muy limpio, sin faltas innecesarias y sin golpear de más. Aunado a esa gran fortaleza que tiene en las alturas. Dio un partido muy completo.

- Rónald Matarrita (7):

Tajon Buchanan lo exigió al máximo, pero ganó más de lo que perdió y peleó tú a tú en velocidad. De igual forma, pasó al ataque y se le vio con mucho control, ya no tan eufórico o emocional, sino con equilibrio.

- Orlando Galo (6):

Fue intenso en la marca, se le vio aplicado e hizo un buen complemento con Celso en la mitad, pero su deuda es con el balón. Su aporte con la pelota fue reducido y en su posición se necesita que además de cortar también genere.

- Celso Borges (9):

No se notó que estuvo casi siete semanas sin jugar por lesión. Hizo buenas coberturas, le dio salida al equipo en la primera parte y demostró mucho oficio en su juego, producto de su larga carrera internacional. Dio mucha confianza y seguridad y aportó con un gol determinante.

- Gerson Torres (7):

En el gol tiene mucho mérito porque el centro es preciso y su desmarque previo fue muy inteligente para liberarse. Sin embargo, el sacrificio defensivo lo consumió, porque estuvo más enfocado en tapar la salida del lateral canadiense.

- Joel Campbell (7):

Como siempre, se mostró, pidió la pelota y tuvo movilidad para que lo encontraran y así dar un desahogo. No obstante, no fue su mejor partido, lo dobletean bien para anularlo y no tuvo ese desequilibrio habitual. Igual, aportó esfuerzo, coraje y nunca se escondió.

- Johan Venegas (7):

Se ocupó más de labores ofensivas, porque el juego y el planteamiento así se lo exigieron. Apenas pudo sacar un remate a marco, pero no es solo su responsabilidad, sino que no se le genera o no se le busca porque no se tuvo la pelota. Ayudó a tapar la banda izquierda.

- Anthony Contreras (7):

Colaboró mucho en la recuperación del balón, tuvo movilidad, pero le llevaron pocas pelotas. No le pesó el partido, pese a su edad y es un jugador incómodo, que presiona siempre la salida y no le da espacio al defensor. Además, en defensiva aportó, lo que demuestra su deseo de luchar.

- Bryan Ruiz (7):

Le costó el juego en la ofensiva, pero no por un tema propio de él, sino porque en la segunda parte careció de socios, los compañeros no se le mostraron mucho y la redonda no pasó por la media cancha. Aún así, su sacrificio fue importante., colaboró en defensa y mostró la actitud de un líder que se faja.

- Yeltsin Tejeda (7):

Entró para contribuir en la marca y su experiencia le ayudó a posicionarse. Estuvo limitado a situaciones defensivas y como siempre, se le vio esforzado, luchando y tapando líneas de pase.

- Daniel Chacón (6):

Esforzado, pero básicamente entró a sostener defensivamente y con poca participación. Lo ubicaron como contención, un puesto que no es el natural de él (es central) y esto le dificultó su accionar. Corrió y luchó, pero no pesó.

- Alonso Martínez (6):

Aportó mínimo en sostener la pelota o salir rápido a la contra para que la defensa descansara. El tiempo que estuvo en cancha cometió cuatro faltas, creando más bien acciones de peligro para el adversario. Se le notó que no viene con regularidad.

- Juan Pablo Vargas (7):

Ingresó muy bien, con seguirdad, bien posicionado, buen juego aéreo y conectado de inmediato. Se le vio cerca de la marca, sin cometer faltas y con mucha personalidad en momentos en el que el partido era muy difícil.