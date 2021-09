Uno a uno de la Selección ante Panamá: ‘El punto es muy valioso para lo que mostró Costa Rica’

El punto es muy valioso para lo que mostró Costa Rica. Contrario a lo que se puede pensar con el 0 a 0, la Selección tuvo serios problemas en la parte defensiva, porque ganaba el balón y lo lanzaba; en ocasiones sin dirección y en otras quería poner a Manfred Ugalde mano a mano y la zaga rival lo superó.

Incluso, la Nacional lanzaba demasiado en muchas ocasiones sin presión. Esto se dio porque hacían falta movimientos en la mitad de los volantes, quienes se quedaron muy estáticos. Si bien, se recuperaron pelotas, no se tuvo criterio para trasladarlo y juntar líneas.

Así mismo, el bloque de la Sele se metió muy atrás y estuvo muy cerca del área propia. Al final, la ineficacia panameña para la última puntada nos ayudó mucho.

Por su parte, también hay que señalar que las alternativas en la delantera no dieron frutos. Rándall Leal no es creativo, mientras que a Manfred se le hizo imposible sostener arriba. Una de las grandes deficiencias es que ni se creó peligro y mucho menos se realizaron remates con peligro.

Lo que se vio preocupa para lo que viene ante México, porque necesitamos generar opciones y defendernos con la pelota, de lo contrario será muy complejo sumar de a tres.

Es claro que se sintieron las ausencias de Joel Campbell y Johan Venegas.

Análisis uno a uno de los jugadores de la Selección:

- Keylor Navas (8):

Tuvo dos tapadas que mantuvieron al equipo a flote y cuando Panamá apretó más, supo calmar el juego. Se dejó el balón, sacó al equipo y dio tranquilidad.

- Ricardo Blanco (5):

En el primer tiempo se defendió bien, pero en el segundo lo desbordaron mucho y lo superaron en el uno contra uno. En ataque no sumó, no subió y perdió balones.

- Óscar Duarte (7):

Ganó duelos, entendió que no podía salir mucho de su zona y esto le valió para estar bien posicionado. Con balón intento jugar largo, pero abusó por lapsos.

- Francisco Calvo (6):

Lanzó mucho balón cuando Panamá no presionada. Al defender se impuso, mantuvo su posición y se vio bien en las coberturas con Duarte.

- Bryan Oviedo (7):

Por su sector, Panamá no pudo entrar con claridad, mantuvo a los atacantes fuera del área y se impuso en la marca. Le faltó en ataque y no tuvo un socio.

Panama vs Costa Rica Celso Borges (izquierda) no tuvo su mejor juego en ofensiva ante Panamá, mientras que Keylor Navas fue el punto más alto. Fotografía: ROGELIO FIGUEROA / AFP. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

- David Guzmán (6):

La potencia física de Panamá le pasó factura y se perdió mucho. Cometió faltas, quedó muy largo de los centrales y con balón no aportó nada.

- Celso Borges (6):

Se paró en la mitad y debía ser el principal socio de Leal, pero no pudo dar juego. Defensivamente mantuvo una buena posición, pero no logró llegar al área rival.

- Rándall Leal (5):

No se vio bien por detrás del delantero. Él no es creativo y por esto empezó a flotar y quedó muy aislado, una de las razones por las que Costa Rica no generó.

- Jimmy Marín (5):

Estuvo muy abierto, no se metió al centro y tampoco tuvo quien lo surtiera de balones. Quedó lejos de Ugalde y de Leal. No enfrentó, que es su fortaleza.

- Ariel Lassiter (5):

Era un buen juego para que ataca el espacio libre, sin embargo, le costó mucho encontrar sitio. Quedó muy aislado, no se mostró y no le llegó la pelota.

- Manfred Ugalde (5):

Sufrió mucho en el juego físico con los centrales panameños. Él es más de llegar al área y buscar un balón, pero nunca se le aisló y no se le generó nada.

- Jurguens Montenegro (6):

Se movió al espacio, peleó los balones y trató de pesar con el juego de espaldas al arco. De igual forma, lo dejaron solo y ante los pelotazos le costó.

- Jefferson Brenes (7):

Entró a pelear ante el dominio que tenía Panamá en el centro. Colaboró con los centrales, pudo llega al área rival y se animó con un par de remates.

- Rónald Matarrita (6):

Ingresó con buena dinámica. Trató de asociarse, buscó correr la banda y entendió que había que dar mucho en lo físico. Pese a lo duro del juego, lo intentó.

- Bryan Ruiz (6):

Entendió bien lo que se requería de él. Jugó en corto, buscó sacar el balón desde el fondo y evitar que se siguiera cayendo en los pelotazos. Intentó juntar líneas.

- José Mora (-):

Entró para cerrar el empate y se complementó bien con Brenes. Él es muy físico y esto le permitió colaborar con los centrales y dar una mano en la marca.