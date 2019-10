A mí me contrataron para seis partidos y luego las decisiones tomadas no tienen que ver conmigo. En esta oportunidad ya no quería ser interino y así se lo dije a la Comisión Ténica: si pensaban en mí tenía que ser como titular y eso se decidió. Pero lo que pasó atrás, como dije, fue una gran inversión, esos seis partidos y las veces del interinato es parte de la experiencia.