Un crítico Joel Campbell reta a sus compañeros

Luego de ingresar al camerino del estadio Subaru Park en Filadelfia, se cerraron las puertas y la única voz que se escuchó fue la del delantero Joel Campbell, según describió el periodista Yashin Quesada en la transmisión de Radio Columbia.

Después de la derrota de la Selección Nacional 1-3 ante Ecuador, Joel lanzó el reto a sus compañeros de no bajar los brazos, de seguir intentando mejorar y dar lo máximo en el terreno de juego. Fueron borrados de la cancha por los ecuatorianos, y si no fuera por el guardameta Kevin Chamorro, el resultado en contra posiblemente habría sido más abultado.

Joel luego fue claro y contundente ante la prensa. Es consciente de que no jugaron bien e hizo un llamado de atención a sus compañeros, ya que en la Selección ganan todos o pierden todos. Según sus palabras, deben ser dignos de portar la camiseta de la Tricolor.

“Jugamos contra un rival complicado, no estamos jugando solos. Es obvio que a nadie le gusta perder, pero hay que seguir trabajando, ser humildes y seguir adelante. Aunque perdamos una, dos o tres veces, hay que seguir. Mientras yo esté aquí, no voy a dejar de luchar”, comentó Campbell en Canal 6.

Sin embargo, el mundialista de Qatar 2022 fue claro en que los jugadores también deben dar más si desean obtener resultados positivos, sobre todo a menos de una semana para el inicio de la Copa Oro, cuando se enfrentarán a Panamá el próximo lunes.

“Como jugadores, tenemos que evaluarnos, independientemente de quién juegue. Los once que entran al campo deben darlo todo y demostrar que somos dignos de portar esta camiseta. Es 100% nuestra responsabilidad, al igual que los resultados. Si queremos que cambien los resultados, debemos mejorar nosotros en el terreno de juego”, sentenció Campbell.

“Toca seguir trabajando, levantar la cabeza. Viene la Copa Oro, que será muy difícil, pero debemos seguir confiando. Siempre lo he dicho. Estamos listos y debemos estarlo, porque el torneo empieza el lunes, contra un rival complicado como Panamá. Confío en el equipo, no soy de agachar la cabeza, no soy de esconderme ni dejar de creer. Siempre creo hasta el final y vamos a seguir trabajando”, dijo.

Fortaleza mental Copiado!

Joel es claro en que están respaldando al técnico colombiano Luis Fernando Suárez. Creen en su trabajo y confían en el proyecto, pero también deja en claro que espera más de los jugadores, incluyéndose.

“El técnico (Luis Fernando Suárez) seguirá, estamos con él y confiamos en él al 100%. Sin embargo, debemos demostrarlo en el campo. Somos nosotros los que jugamos. El entrenador puede elegir a quien quiera, pero si no respondemos en el campo, la culpa es nuestra y no del entrenador. Como grupo y como individuos, debemos tener fortaleza mental en estos momentos difíciles”, declaró Campbell.

“En la vida, las cosas no siempre serán perfectas. No siempre estaremos arriba o abajo. Necesitamos ese equilibrio mental para ser humildes en estos momentos y soportar la adversidad para luego cambiar las cosas”, admitió.

El delantero de la Selección también reconoció que es difícil decir que jugaron bien después de una derrota abultada. Sin embargo, destacó la jugada previa a su gol, producto de una combinación entre Carlos Mora y Anthony Contreras, quien finalmente lo asistió para el 1-3.

“Debemos tener en cuenta que jugamos contra un equipo que también juega muy bien y cuida la pelota, lo cual nos dificultó. Debemos seguir confiando, seguir creyendo hasta el final, no debemos rendirnos. Es un momento difícil, hay dudas, pero en el campo debemos darlo todo e intentar ganar. Tenemos que seguir trabajando porque no hay una fórmula secreta para el fútbol”, manifestó Campbell.

“Es muy difícil decirle a la gente que hemos mejorado si perdemos 3-1. Creo que la mejora debe verse reflejada en los resultados y si no ganamos será difícil afirmar que hemos mejorado. El primer tiempo fue muy difícil, Ecuador tuvo mucha superioridad. La verdad es que jugaron mejor, fueron justos ganadores y hay que reconocerlo”, añadió.