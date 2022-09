¿Tendrá la Selección Nacional un partido de despedida antes del Mundial de Qatar 2022?, esto dice Rodolfo Villalobos

Lg7a Selección Nacional tiene su boleto al Mundial de Qatar 2022 , donde el balón comenzará a rodar el 20 de noviembre y la Tricolor tendrá su primera aparición el 23 de ese mes. Sin embargo, poco se sabe si habrá o no habrá un partido para despedir a los seleccionados.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos , explicó que sí existe la posibilidad de un evento como este, pero que las fechas y contra quién sería el encuentro, aún están por definirse.

“Uno no se atreve a decir porque las cosas pueden cambiar. Noviembre no está definido (...). En este momento está en valoración distintas opciones y una de las opciones, sí lo puedo decir, hay una opción y es que se realice un partido de despedida antes de salir hacia Qatar”, comentó Villalobos.

Ante la consulta de una fecha tentativa, el presidente de Fedefútbol contestó que no hay. “Tenemos que ser responsables, así como en un momento dije que no había partido de despedida, hoy le puedo decir que hay posibilidades de que se dé, puede ser que se dé o puede ser que no se dé, pero en este momento ya la respuesta no es tan contundente como antes y sí existe la oportunidad de que pueda darse un partido de despedida”, aseveró.

De acuerdo con el jerarca, “no es tan sencillo” traer a otra selección para organizar una despedida; no obstante, “el país se lo merece”.

“No queremos verlo como un partido, queremos verlo como un evento de despedida”, añadió Villalobos, confirmando además que la “Sele” ya no saldría del país el 6 de noviembre, como estaba previsto, sino “el 10 o el 11″ de ese mes. Precisamente para que el conjunto pueda salir del país en esas fechas, el Torneo de Apertura 2022, que arrancó el 19 de julio, será más corto de lo normal y concluirá el 3 de noviembre .

De acuerdo con el presidente de Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, la Selección Nacional podría tener un 'evento de despedida' antes de partir hacia el Mundial de Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Fogueos antes del mundial Copiado!

La Federación se mantiene al margen en cuanto a confirmar fogueos se trata; sin embargo, los rumores de estos encuentros no dejan de circular. Cuestionado por los posibles compromisos antes de Qatar, Villalobos comentó que “siempre he dicho que tiene que haber uno” y que es un tema de conversación presente con el entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez .

De acuerdo con el presidente de la Federación, existía la posibilidad de hacer dos fogueos, pero “pareciera que el otro no va a caminar”. Al respecto también se refirió Suárez en julio, durante una conversación con Fútbol de Primera, programa de la cadena Telemundo.

“En las fechas previas al Mundial, nosotros nos vamos a juntar, espero, los primeros días de noviembre. Lo más probable es que sea en Turquía la primera parte donde nos reunamos (...). Vamos a ver si, de pronto, se puede jugar al menos un partido. Va a ser muy complicado, pero vamos a tratar de hacerlo”, comentó el estratega colombiano.