Seleccionados lidian con un rival mucho más complicado que Canadá, Estados Unidos y México

Escepticismo, comentarios negativos, críticas y nula o mínima confianza en ellos; todo esto viene de la propia afición de Costa Rica y es con lo que deben lidiar los seleccionados en un momento muy complejo para la Nacional en la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

Los propios jugadores reconocen que el ambiente negativo es hasta un rival mucho más complejo que Canadá, Estados Unidos o el mismo México. Sin embargo, también aceptan que todo viene generado por los malos resultados y que la única forma de vencer a este oponente es con una imagen muy distinta en cancha.

“A la gente se le convence con resultados. Al final, lo que priorizamos es que exista un buen ambiente acá en el grupo y eso está bien. Sabemos que la gente está contenta cuando la Selección gana y la ve arriba en los puestos de clasificación, entonces buscamos consolidar esto para que todo esté mejor. Igual, hemos sentido bastante apoyo de mucha gente y aunque saben que la visita es complicada, saben que podemos hacerlo bien”, señaló Celso Borges.

[ La Selección echa de menos a Keylor Navas no solo por sus paradas ]

Para lidiar con un presente tan convulso fuera de la cancha, los futbolistas reciben ayuda del psicólogo de la Tricolor y desde el cuerpo técnico el mensaje es claro: obviar las redes sociales, omitir lo negativo y enfocarse solamente en lo táctico y los entrenamientos.

De igual forma, en el combinado patrio saben bien que tanto tropiezo generó un clima muy adverso y por más trabajo mental que se realice, ellos mismos necesitan buenas noticias para ganar en credibilidad. El duelo ante Canadá de este viernes (8:05 p. m.) será el punto de quiebre, ya sea para despegar en una eliminatoria en la que apenas se suman seis puntos en seis fechas, o para hundirse más.

“Tenemos un grupo unido y creo que las malas vibras acá no afectan, al contrario, esto nos une más. El cuerpo técnico siempre nos habla de las redes sociales, sabemos que en las redes el 80% de lo que se postea es para tirar y solo cosas negativas, así que no le damos importancia a esto y lo que hacemos es mentalizarnos en el juego... No sé si son malas vibras lo que nos tiran, pero lo poco que veo, todo es negativo. Sin embargo, no le doy importancia y eso está en cada persona. Sabemos cómo es Costa Rica”, agregó José Guillermo Ortiz.

La Selección Nacional viajará este miércoles a Canadá, para enfrentar el duelo de la fecha 7 de la octagonal rumbo a Catar 2022. El equipo cerró su preparación en el Proyecto Gol. (JOHN DURAN)

Y es que a la Sele no solo la ha golpeado lo que ocurre en la cancha, sino que la renuncia de Manfred Ugalde y Giancarlo González, así como las lesiones y hasta rumores de conflictos internos entre Keylor Navas y Rónald Matarrita tuvieron que ser aclarados por el ruido que generaron.

De cara a la visita a suelo canadiense y a recibir a Honduras (próximo martes, 7:05 p. m.) se puede palpar la tensión y esa presión diferente por no contar con la confianza de una gran mayoría de seguidores.

“Primero nos convencemos a nosotros mismos. Tampoco es que Canda es un equipo invencible. Ellos están pasando un momento positivo y nosotros no estamos como quisiéramos, pero más allá de esto, ojalá que pese la historia y que podamos sacar los tres puntos. Va a ser un partido a muerte y durísimo, pero muchos de nuestros jugadores estamos acostumbrados a esto”, finalizó Kendall Waston.

Para el compromiso del viernes al menos la Sele no tendrá más bajas y contará con Gerson Torres, Anthony Contreras y Aarón Suárez, quienes obtuvieron la visa en el último minuto.