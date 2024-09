Seleccionados de Costa Rica dan valor a un punto en medio de la adversidad

El estado de la cancha llevó al límite a los jugadores de la Selección de Costa Rica, y el ambiente hostil en Guatemala también representó un reto. Al final, un empate 0-0 poco vistoso dejó satisfechos a los seleccionados.

El defensor de la Selección de Costa Rica, Juan Pablo Vargas, se impuso en la mayoría de los duelos y fue dominante. (Nuestro Diario Guatemala)

Aunque no lograron sumar de a tres, solo consiguieron dos remates directos al arco sin verdadero peligro y la posesión del balón fue del 45%, el equipo considera crucial haber conseguido puntos en la Liga de Naciones de la Concacaf para encaminar el pase a la siguiente fase.

“Fue un partido muy reñido. En muchos momentos no se vio buen fútbol porque la cancha no lo permitió y el balón botaba mucho. No es un mal empate, siempre y cuando hagamos valer este punto en casa cuando recibamos a Guatemala. Si nos hacemos fuertes en casa, nos posicionaremos muy bien en la tabla”, comentó Juan Pablo Vargas a Teletica Deportes.

Costa Rica lidera el grupo uno de la Liga A con cuatro puntos en dos encuentros. Los dos primeros lugares avanzan a la siguiente ronda, y en el plantel están convencidos de que van por buen camino.

La Selección volverá a la acción el próximo 11 de octubre con una visita a Surinam, y el 15 de octubre cerrará esta etapa de la Liga de Naciones como local frente a Guatemala. Los jugadores consideran que tienen un panorama favorable.

“Siempre es bueno puntuar de visitante. Sabíamos que la cancha estaría sumamente complicada, y todos vieron cómo se levantaba el balón, lo que dificultó asociarse. Además, el rival jugaba con el estadio lleno y lo dio todo para sacar los puntos, pero nosotros logramos sumar”, agregó Jefferson Brenes.

El capitán de la Selección de Costa Rica, Juan Pablo Vargas, fue el mejor jugador de los ticos en un choque complicado ante Guatemala. (Nuestro Diario Guatemala)

El equipo también valoró la experiencia de jugar en un ambiente similar al que enfrentarán en las eliminatorias mundialistas. Costa Rica presentó un promedio de edad de 25 años en su duelo contra los chapines, lo que también fue destacado por los jugadores.

“Hicimos dos buenos partidos a nivel defensivo y ofensivo, aunque ante Guatemala fue complicado por el estado de la cancha y porque es un rival bien trabajado. El ambiente fue hermoso, con un ambiente eliminatorio desde nuestra llegada al estadio. Los más experimentados lo conocemos bien, y es bueno que los jóvenes también lo vivan”, concluyó Francisco Calvo.