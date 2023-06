Seleccionadas tienen claro qué decir ante exclusión de Shirley Cruz de la Selección Nacional

Como si fuera un discurso aprendido, utilizando las mismas frases, las integrantes de la Selección Nacional femenina, Valeria del Campo, Priscila Chinchilla y Sofía Varela, aseguraron que la exclusión de la capitana Shirley Cruz es un tema que no les “compete”.

La tres futbolistas este jueves dieron declaraciones a los medios de comunicación, donde la interrogante principal fue por qué la máxima referente del fútbol femenino costarricense fue excluida de la Copa del Mundo que arranca el próximo 20 de julio.

Las seleccionadas, que se preparan para su debut mundialista frente a España, Japón y Zambia, como integrantes del Grupo C, destacaron la carrera internacional de la capitana, pero aseguraron que la no presencia en la convocatoria es un tema del cuerpo técnico encabezada por la entrenadora Amelia Valverde.

Valeria del Campo, quien estuvo la campaña anterior en el Monterrey de México, comentó que no les toca hablar a ellas de la situación de Shirley Cruz.

“Es una decisión que no nos compete, no nos corresponde hablar más al respecto de ese tema. Nadie puede dudar del aporte de Shirley Cruz, lo que significó para el fútbol femenino costarricense, lo que ganó, pero no nos compete opinar si debe estar o no en la Selección Nacional. Es una decisión del cuerpo técnico”, declaró Del Campo.

Al consultarle a la seleccionada si había escuchado sobre el malestar de algunas de sus compañeras por la no convocatoria de Cruz e incluso la amenaza de renunciar al combinado patrio, ella afirmó que no podía hablar de rumores.

“Vamos a lo mismo. Todos sabemos lo que aportó Shirley, es imborrable, nadie se lo va a quitar. Ahora solo nos queda enfocarnos en los tres partidos ante España, Japón y Zambia, porque esperamos hacer un buen Mundial”, destacó Del Campos.

Es y será mi capitana Copiado!

Por su parte, Piscila Chinchilla, quien viene de jugar con el Glasgow City de Escocia, también destacó la carrera internacional de la oriunda de Pavas, pero reiteró que si no fue llamada es una situación que el grupo debe tomar con calma, pues están a las puerta del Mundial.

“La verdad ese tema no me compete, sus razones tendrá (el cuerpo técnico), yo solo vengo a trabajar. Son cosas de las cuales no puedo opinar, son situaciones que se salen de las manos, temas que no me competen, por lo que solo venimos a trabajar en los microciclos con la ilusión de quedar en la lista para el Mundial”, dijo Chnchilla.

Cuando se le interrogó sobre si es cierto que el carácter Shirley Cruz podría ser una de las razones por las cuales la entrenadora Amelia Valverde la excluyó del grupo, la delantera declaró que no puede meterse en temas basados en rumores.

“No te consta. Ella es una gran compañera, jugué con Shirley en Alajuelense y puedo decir que será y sigue siendo mi capitana. Fue un gran honor jugar con ella y la admiro mucho”, añadió Chinchilla.

Mientras tanto, Sofía Varela, quien regresó al país para terminar sus estudios luego de su paso por el Santos Laguna de México, también aseguró que lo que vive Shirley Cruz no puede distraer al grupo del gran objetivo, que es la participación en la Copa del Mundo.

“Shirley no es un tema que nos compete a nosotros las jugadoras. Es una decisión de la entrenadora y del cuerpo técnico. Sabemos lo que ella significa para el fútbol nacional, sus logros deportivos tenga o no tenga otro mundial. Fue un privilegio jugar con ella y sin duda es un pilar del fútbol femenino costarricense y nadie le va a quitar eso”, indicó Varela.

Al cuestionar a la exjugadora del Santos Laguna si el cuerpo técnico les dio una explicación por la ausencia de Cruz, indicó que no es necesario.

“Es una decisión del cuerpo técnico, por lo que no tiene mucho que opinar el equipo. Creo que todo lo que se diga hace mucho ruido afuera, pero en el camerino estamos fuertes, nos apoyamos y debemos estar concentradas en el Mundial que estamos a dos veces y en eso debemos enfocarnos”, dijo Varela.