Selección Sub-20 de Costa Rica se enfrenta a una máquina de hacer goles

La Selección Sub-20 de Costa Rica se juega este martes el pase a las semifinales del Campeonato de la Concacaf y el boleto al Mundial de Indonesia 2023.

Los cuatro clasificados a semifinales aseguran presencia en el mundial juvenil y los que disputen la final irán a los Juegos Olímpicos París 2024.

Costa Rica debe lograr la victoria para soñar con el mundial y los Olímpicos de Francia 2024, pero conseguirlo no será sencillo porque enfrenta a una máquina de hacer goles.

La Selección Sub-20 de Costa Rica se juega este martes a las 5 p. m., ante Estados Unidos, el pase al Mundial de Indonesia 2023. (Fedefutbol)

El rival es Estados Unidos, actual bicampeón del torneo y el que más goles ha conseguido en el Premundial, un total de 20 tantos en cuatro compromisos, o sea un promedio de cinco anotaciones por juego y solo ha permitido dos conquistas.

El conjunto de las barras y las estrellas está integrado en su mayoría por futbolistas que actúan en equipos de la MLS y donde destaca Quin Sullivan, integrante del Philadelphia Union y goleador del certamen con cinco anotaciones.

“Lo importante es centrarnos en lo que podemos controlar. Hicimos un proceso para superar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino. Las fortalezas de nuestro equipo son claras, hay un sentimiento increíble entre los muchachos en términos de encontrar el equilibrio adecuado para luchar por este país”, dijo Mikey Varas, técnico de Estados Unidos en declaraciones que publicó el sitio en Internet de topdrawers soccer. com.

[ La Selección Sub-20 de Costa Rica fue una aplanadora ]

Varas resaltó que una de las cualidades de su escuadra, aparte de ser muy ofensiva, es la constante presión sobre el adversario.

“Somos un equipo de presión realmente fuerte y creo que esa es una de nuestras fortalezas y nuestra transición de defensa a ofensiva ha mejorado día a día. En conjunto hemos logrado grandes avances”.

En la Selección Sub-20 de Costa Rica reconocen el buen nivel del cuadro estadounidense, pero los jugadores están mentalizados en conseguir el gran objetivo de ir al Mundial.

Uno de los que espera festejar doble es Brandon Aguilera, quien cumple 19 años este martes y se esforzará para celebrarlo con la victoria.

“Visualizo este cumpleaños del día del partido ganando y llamando a mis familiares para celebrar, pues sería una alegría no solo para nosotros sino para todo el país. Me he sentido bien, el equipo gana confianza, contra Trinidad obtuvimos una victoria con bastante claridad y eso nos ayudará para el siguiente juego, que es el más importante”, expresó Aguilera en declaraciones a la página web de la Federación Costarricense de Fútbol.

La goleada en octavos de final 4 a 1 contra Trinidad y Tobago llenó de optimismo a los integrantes del combinado patrio.

“Estamos convencidos del trabajo y seguimos unidos bajo el mismo sueño, que es ir al Mundial. Estamos a solo 90 minutos de esa meta y haremos todo lo posible para que se pueda cumplir este objetivo”, opinó el defensa Santiago Van Der Putten.

Costa Rica se mide a Estados Unidos este martes a las 5 p. m. en el Estadio General Francisco Morazán.