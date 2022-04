Selección Nacional de Costa Rica sufre su segunda baja para el repechaje ante Nueva Zelanda

José Guillermo Ortiz marcó tres goles en los últimos tres partidos con el Herediano, pero se lesionó ante el Saprissa. Herediano (Jose Cordero)

Después de una extensa sequía sin poder marcar y luego de recobrar su puntería, al marcar tres goles en los últimos tres compromisos, el delantero José Guillermo Ortíz había recobrado su olfato goleador con el Herediano.

Sin embargo, tras salir lesionado en el juego ante el Deportivo Saprissa y realizarse diferentes estudios médicos, el mismo jugador en sus redes sociales confesó que quedó fuera del Torneo Clausura 2022 y con ello del repechaje frente a Nueva Zelanda.

La fase regular concluye el 15 de mayo y posteriormente se pararía el campeonato para darle espacio al trabajo de la Tricolor, con miras a la repesca ante los oceánicos el 14 de junio, en Doha, Catar, por un boleto a la Copa del Mundo que arranca en noviembre próximo.

Las alarmas en el conjunto rojiamarillo se habían encendido cuando José Guillermo salió lesionado al minuto 71 en el duelo ante los morados. Al terminar el compromiso abandonó el terreno de juego cargado por su compañero Keyner Brown, al no poder apoyar su pierna derecha.

El ariete oriundo de Canalete de Upala sería la segunda baja para el duelo ante los neozelandeses, luego que el defensor Rónald Matarrita fuera sometido a una operación en su tobillo izquierdo, y estaría al menos seis meses fuera de las canchas, según informó su club el FC Cincinnati.

Ortiz, quien ha sido regular en las convocatorias del técnico Luis Fernando Suárez, tendría poco más de 20 días para recuperarse y ser tomado en cuenta para la Tricolor, aunque el tiempo es su peor enemigo en la actualidad.

El mismo gerente y entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, en conferencia de prensa el viernes, comentó que la recuperación de José Guillermo tardaría al menos 30 días, por lo que era incierta su regreso al Team y a la Sele.

“Debemos esperar el parte oficial, respetando el criterio médico. A José se le hicieron los estudios, así como una resonancia magnética. Puede decir que no es una lesión sencilla, no es de 15 días de acuerdo a lo que me informó el doctor, por lo que debemos esperar, aunque no estará menos de un mes fuera de las canchas”, comentó Soto.

Por su parte, el ariete del Herdiano, en sus redes sociales, dio a conocer la noticia con unas sentidas palabras y esperando poder recuperarse lo antes posible.

“Dios sabe lo que hace, aunque tu no lo comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Muchas gracias por sus buenos deseos. Nos vemos el próximo torneo”, comentó Ortiz.

José Guillermo en la octogonal de la Concacaf, rumbo a Catar 2022, disputó seis partidos para un total de 328 minutos, pero no anotó ningún tanto.