Selección Femenina Sub-20 también entrena la mente

🇨🇷 Estamos muy, pero muy emocionadas y concentradas porque lo que se viene es muy importante" 🤩#LaSeleFemeninaSub20 espera con ansias el debut en el Mundial Femenino Sub20 🙌

En la Selección Sub-20 Femenina evitan las sorpresas, por eso a cinco días del debut en el Mundial no dejan nada al azar y así como se preparan dentro de la cancha, fuera de ella entrenan la mente.

Los entrenamientos son en lo físico y lo táctico, pero las seleccionadas también pulen la mente, porque ser el equipo casa y la expectativa que genera en ellas puede presionar o aumentar la responsabilidad, por eso las jóvenes cuentan con psicólogo que conversa con ellas, las motiva y les deja claro que el Mundial no es un compromiso, sino una fiesta a la que muchas quieren asistir, pero solo pocas son las invitadas.

La Selección Femenina Sub-20 cuenta con un grupo de trabajo que las respalda para llegar bien afinadas al Mundial. (Fedefutbol)

Conforme pasan los días, el desasosiego se presenta entre las seleccionadas, la ansiedad aumenta, por eso Luis Diego Hernández, psicólogo de planta de la Federación Costarricense de Fútbol, efectúa su labor y terapia con las chicas y les ayuda a controlar la presión.

“Los nervios y la ansiedad siempre van a estar, es parte de esto, sobre todo a pocos días de debutar en el Mundial. Quien no siente nervios en esto, o no lo vive así, mejor que no esté, es algo muy bonito y hay que saber manejarlo porque nos puede jugar una mala pasada. Hemos estado con el psicólogo, quien ha sido muy importante para nosotras para controlar toda la ansiedad, el ambiente y el factor que somos las locales”, dijo María Paula Salas.

La capitana sub-20 llena de orgullo al pueblo que la vio partir siendo una muchachita

María Paula resaltó que Luis Diego está pendiente de cada seleccionada y cada charla las fortalece.

“Nos habla que vivamos esto como una fiesta del fútbol, es el sueño de todas y tenerlo en casa es más importante. Hay pesos extras que debemos manejar paso a paso y las charlas con el psicólogo son fundamentales, es fuera de cancha, pero nos ayudará dentro del campo de juego”, mencionó la delantera nacional.

Y el peso extra también puede recaer en María Paula, quien es de las de más experiencia, seleccionada mayor y llamada a figurar en el grupo.

“Me lo he tomado con mucha calma, es algo que he analizado y también lo manejo con el psicólogo porque evidentemente son cosas a controlar y se debe llevar de la mano con gente profesional en su campo, personas que conocen de esto. Me siento muy tranquila, intento tener los pies sobre la tierra, el Mundial es ante rivales muy fuertes y debemos intentar manejarlo de la mejor manera”.

La atacante agregó que todo lo que ha aprendido en la Selección Mayor busca ponerlo en pŕactica en la cancha con las compañeras de la Sub-20 para que sume a favor del grupo.

Y de lo que se ha hecho hasta el momento, María Paula expresó que la Selección va a llegar bastante bien a la Copa del Mundo

“Hemos trabajado bastante para esto, hemos analizado a los rivales que vamos a enfrentar, tuvimos un amistoso contra Nueva Zelanda que empatamos a uno, pero se pudo haber ganado y nos queda un amistoso frente a Holanda. Ya no hay mucho tiempo para mejorar, pero sí para analizar rivales y potenciar nuestras fortalezas”.

María Paula aceptó que el grupo, con rivales como España, Brasil y Australia, es muy fuerte, pero ellas no se dan por menos.

“Nosotras vamos con la mentalidad de que se puede ganar en todos los partidos, no pensamos en uno, sino en dar lo mejor de cada una. El primer juego es el que nos va impulsar a más cosas, más ansias se van a presentar y será importante, debemos saber manejarlo e ir por los demás resultados”.

La Selección Sub-20 debuta el próximo miércoles a las 8 p. m. contra Australia, el sábado 13 de este mes a la misma hora enfrenta a España y cierra la primera fase el martes 16 de agosto contra Brasil.