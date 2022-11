Selección de Costa Rica atraviesa larga noche de duelo y desasosiego en Qatar

“Tengo que ser muy certero en lo que digo para que el equipo no caiga más”. Con esa frase, Luis Fernando Suárez dijo más que mil palabras, una vez que se acabó el partido en el que la Selección de Costa Rica se estrenó en el Mundial de Qatar con una grosera derrota de 7 a 0 ante España.

“Me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”, exteriorizó el colombiano a cargo de la Tricolor.

Casi hora y media después de que finalizó el partido, los jugadores empezaron a salir del camerino. Inclusive, los integrantes de España ya se habían retirado del Estadio Al Thumama.

Las caras largas lo reflejaban todo. El grupo en sí acababa de vivir una catástrofe y de aquella filosofía optimista de ser campeones del mundo no quedaba nada.

Algunos jugadores decidieron desahogar sus penas en los micrófonos, ante los medios de comunicación que aguardaban en zona mixta.

Quizás, quitarse ese nudo de la garganta en pleno duelo por la despiadada paliza propinada por España les funcionaba para liberarse.

“Es un Mundial y no hay tiempo para reprochar. Solo queda recuperarse, hay que levantarse. Obviamente no era la imagen que queríamos dar, eso es claro, estamos tristes, pero quedan dos partidos”, expresó Joel Campbell en Teletica Radio.

No quiso revelar intimidades del camerino, mucho menos en un momento tan fuerte y doloroso para la ‘Sele’.

“Lo que nos dijimos lo dejamos a lo interno del grupo, tenemos dos partidos más y no hay que agachar la cabeza. Claramente fue un mal partido por todos, pero quedan dos partidos y las posibilidades todavía están”, citó.

Dentro de su análisis, Campbell dijo que en la Tricolor son humildes en decir lo que pasó, que los españoles fueron 100% superiores desde el minuto uno hasta el final.

La Selección de Costa Rica tenía mucho tiempo de no verse tan mal como lo hizo ante España. De hecho, fue su peor presentación en la historia de los Mundiales. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

“No hay cómo explicarlo, fueron superiores, hay que aceptarlo y hay que seguir trabajando porque quedan dos partidos. Hay que cerrar esta página, no podemos seguir pensando en lo que no hicimos, porque por más que pensemos ya no se puede devolver el tiempo”.

Añadió que lo que tienen que hacer es analizar las cosas que no hicieron bien y tratar de mejorarlas para el siguiente partido, que es en pocos días.

Yeltsin Tejeda coincidió en que hay pocas explicaciones, solo que hay mucho por aprender del partido y que sabe que lo que sea que diga va a sonar como excusa.

“Yo creo que lo más importante es aceptar que nos sometieron a su juego. Hemos visto mucho a España, sabemos los jugadores que están, que juegan Champions League cada miércoles o jueves, pero ya estar ahí es otra cosa, con un ritmo intenso, con cómo le pegan a la pelota”, subrayó Yeltsin Tejeda.

Su criterio es que España está acostumbrada a jugar a ese ritmo, a esa intensidad y “la verdad es que nosotros primero no es que ni lo pudimos aguantar, porque nos metieron el primer gol muy rápido”.

Con mucha sinceridad, Tejeda afirma que ahí donde empezó toda la debacle.

“Fuimos desordenados, no hicimos el bloque. Yo creo que un partido para el olvido, pero lo más importante es lo que viene. No nos queda más que levantar cabeza y darle hacia adelante, porque quedan dos partidos”.

”El que diga que no vinimos a hacer nada se vería muy mediocre, veníamos con una ilusión, creyendo en algo y tenemos que seguir, ¿por qué?, porque hay otra oportunidad. Tenemos dos partidos. Fue duro, pero hay que ver cómo hacemos para ir al entrenamiento, para ir con la cabeza en alto”.

También mencionó que después de esa caída estrepitosa de Costa Rica en el Mundial de Qatar no es fácil salir y dar la cara, pero toca.

“Soy el primero que digo, doy la cara, no fui el mejor, sabemos lo que hicimos dentro de la cancha, vamos a ver el video y ya, cerrar la página que viene otro partido”.

Tejeda agregó que todos tienen más que claro que a Costa Rica le tocaron tres selecciones muy intensas, que tienen buen fútbol.

Restan los partidos del domingo contra Japón y del 1°. de diciembre frente a Alemania. Y según él, aún se puede hacer algo. Claro está, si el equipo no queda sumido en el dolor de lo que fue su estreno en Qatar.

“Hay que ser más inteligentes, no dejarnos llevar por las ganas, no abrir tantos espacios, que sabíamos que podía pasar y nos pasó por el ritmo al que nos sometieron”, recalcó.

Fue tal el efecto latigazo de ese golpe durísimo que sufrió Costa Rica al estrellarse contra España que hasta la sensatez de Celso Borges se extravió por un momento, producto de la misma impotencia.

En la zona mixta y con esa rabia que sentía, Borges emitió unas declaraciones que resultaron chocantes, al decir que a la Selección de Costa Rica ‘no le faltó nada’.

Un largo rato después, él se convirtió en el último seleccionado que atendió a la prensa en el estadio. Con las ideas más claras y aterrizado en que ese aplastante 7 a 0 no fue una pesadilla, sino una realidad, su discurso varió.

“Ellos estuvieron bien, nosotros no y fueron mejores que nosotros. Lo hicieron bien, no podemos decir nada cuando perdemos de esa manera. Simplemente aprender y el próximo partido hacerlo mejor”, apuntó Celso Borges en Teletica Radio.

Dijo que la consigna siempre fue ganar y que un resultado así era algo inimaginable por todos.

“Cuando esto pasa, aceptar que no se hizo nada bien y ver cómo nos lavamos la cara contra Japón. Nos va a costar, va a ser una noche muy difícil. El fútbol para lo bueno y lo malo siempre tiene un después, entonces aceptar que es una derrota muy merecida y que hay que hacerlo muy bien para ganar”, reiteró.

Antes Bryan Ruiz había dicho que no había forma de explicar lo ocurrido. Borges también coincidió en eso.

“Es que nos vimos superados por otra selección, es lo que puedo decir. Nunca le encontramos la llave al partido, no supimos cómo contrarrestar, ni cómo imponernos nosotros. Pasa porque es fútbol, pero es difícil aceptarlo para uno como jugador, venir a un Mundial y no solo perder el primer partido, sino perder de esa manera es difícil”, finalizó Celso Borges.

Aunque este jueves será un nuevo día, esa herida del 7 a 0 contra España marca mucho a Costa Rica, que el domingo se enfrentará a un Japón que viene de ganarle a Alemania.