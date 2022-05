Rodolfo Villalobos: “Antes me decían por qué no quitaba a Suárez, ahora me preguntan por qué no lo he renovado”

El 14 de junio con el pitazo final del partido de repechaje contra Nueva Zelanda, termina el contrato de Luis Fernando Suárez como técnico de la Selección Nacional.

Ese día el colombiano queda en libertad de negociar su futuro ya sea con Costa Rica o con otra selección o club interesado en sus servicios.

Suárez reconoció que no ha hablado de una posible continuidad con el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, pero agregó estar a gusto en suelo costarricense.

“Estoy muy feliz acá y muy contento, porque la gente me ha tratado supremamente bien y esto es lo mejor para estar en un lugar”.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, coincidió con el estratega en que no han tratado el tema, posiblemente conversarán luego del encuentro de repechaje, pero destacó estar satisfecho con el entrenador.

“Así como él dijo estar muy feliz en Costa Rica, puedo decirle que estamos muy felices con él. Es un buen técnico, es una gran persona y por lo menos para mí que sea una gran persona hace todo más fácil”, expresó Villalobos.

El jerarca de la Fedefutbol recordó el inicio de la eliminatoria cuando las cosas no salían bien y muchos pedían la cabeza de Suárez, pero él le dio el espaldarazo y lo dejó en el puesto.

“Hace cinco o seis fechas, muchos me decían ‘por qué no lo había quitado’; esas mismas personas me preguntan ahora por qué no lo he renovado”.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol cree en el trabajo de Luis Fernando Suárez y luego del juego de repechaje, negociará con el técnico la permanencia en la Selección. (Rafael Pacheco Granados)

Villalobos señaló que creyó en el trabajo del timonel y en el respaldo y confianza que le tienen los seleccionados.

“La verdad estoy muy contento, muy satisfecho, no en vano cuando llevábamos seis de 21 puntos decidimos sostenerlo. Sabíamos el trabajo que hacía y en algún momento iba a dar resultado y esto es así, hay que esperar”.

Don Rodolfo comentó que el momento para definir el futuro de Suárez será en Catar, luego del partido contra Nueva Zelanda.

“Nosotros hemos hablado, tenemos una maravillosa comunicación y estamos claros que la prioridad de él y la nuestra es Catar. Si se logra o no la clasificación, nos sentaremos a conversar sobre ese tema”,

Para Villalobos, aún hay tiempo, y se debe analizar con cautela, así en los buenos como en los momentos.

“No se puede vivir al son de un resultado y ese es el error más grande que cometemos los dirigentes, tomar decisiones al calor de los resultados. Uno debe valorar integralmente el trabajo de ellos, el compromiso que uno ve en los jugadores con él, la empatía entre ellos y el cuerpo técnico; los resultados son parte importante, pero no son todo”.

Villalobos mencionó que muchos quieren la continuidad de don Luis Fernando y él lo respeta como persona y profesional y si las palabras no se las lleva el viento, pase lo que pase en el repechaje contra Nueva Zelanda, es probable que el técnico siga al frente de la Selección Nacional.