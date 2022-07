Renovar a Luis Fernando Suárez pasa de no ser prioridad a tema urgente

En la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) apuran el paso para renovar el contrato del seleccionador nacional Luis Fernando Suárez.

Los federativos desean que el colombiano siga con la Sele, e incluso Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación y el único que lleva las negociaciones con el timonel, se reunirá en los próximos días con el suramericano y su representante para analizar su posible continuidad.

Ricardo Pachón, agente de Suárez, confirmó que afinan una cita con la FCRF para analizar el vínculo del estratega.

Este medio supo de la preocupación existente en el seno del órgano federativo para amarrar al seleccionador.

La carrera se da justo cuando medios peruanos informaron de que Suárez sería un candidato para dirigir el combinado inca, a sabiendas que la propuesta financiera sería mucho mayor que la costarricense.

Renovar hoy a Suárez es un asunto que se volvió una prioridad, pero antes, durante los últimos juegos de la eliminatoria mundialista, incluso un mes atrás, cuando se iba a jugar el repechaje frente a Nueva Zelanda, la continuidad del estrategia no era urgente.

“Hoy mi cabeza ni la de él (Luis Fernando Suárez) pueden estar pensando en una renovación, porque tienen que pasar muchas cosas antes”, manifestó Rodolfo Villalobos, jerarca federativo, días antes del último partido de la hexagonal contra Estados Unidos, el 30 de marzo, en nuestro país.

“Yo les puedo decir a ustedes (periodistas) que si vamos al Mundial y nos va mal, ustedes mismos me van a decir que es un fracasado, que qué Mundial más malo y por qué lo va a mantener. Así es, esas son las preguntas, ya uno se las sabe”,

El 27 de mayo, 18 días antes del repechaje, Villalobos manifestó: “Nosotros hemos hablado, tenemos una maravillosa comunicación y estamos claros que la prioridad de él y la nuestra es Qatar. Si se logra o no la clasificación, nos sentaremos a conversar sobre ese tema”.

Y cuando se logró la clasificación al Mundial, tras ganarle a Nueva Zelanda, esto fue lo que expresó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Veníamos de pasar un partido muy tenso, mucho estrés. Ahora con la clasificación, con muchísima más razón tenemos más tiempo para sentarnos con él. Les pido un poco de paciencia con esto”, expresó.

Incluso cuando la Selección llegó a Costa Rica, tras disputar el compromiso ante los neozelandeses, Villalobos no quería que le preguntaran sobre la renovación con el timonel colombiano.

“Venía con la esperanza de que un día como hoy tan lindo y para celebrar no me preguntaran sobre eso, porque claramente voy a decir que no. Con la clasificación tendremos mucho más tiempo para sentarnos a negociar”, expresó.

Luis Fernando Suárez concluye su vínculo con la Selección Nacional en diciembre, al terminar la Copa del Mundo de Qatar. De esta forma será libre para decidir si sigue en el país o se marcha a una nueva aventura. El entrenador patrio incluso dio señales de lo que podría pasar con él y su posible renovación.

“Estoy con contrato hasta diciembre, después no se saben las vueltas de la vida”, afirmó Suárez en entrevista en el programa de ESPN de Jorge Ramos y Su Banda, una semana después de haber alcanzado el boleto número 32 a la Copa del Mundo.

En entrevista con Eduardo Biscayart y Jaime Macías en el programa Mano a Mano, el timonel colombiano expresó que se debe saber terminar los ciclos.

“Uno debe saber cerrar ciclos y los mejores momentos es cuando estás bien, cuando estás ganando, no cuando estás perdiendo; cuando estás perdiendo, te sacan. El momento en que uno debe saber irse es cuando estás como subiendo y se está en la cresta de la ola y decir me voy y me marcho con un buen recuerdo de todo el mundo, para con ellos y ellos conmigo”, declaró.

En Perú, diversos medios de comunicación informaron de que Suárez está en la lista de opciones que maneja la federación para sustituir al argentino Ricardo Gareca, quien renunció al puesto.

“Una situación como esta siempre a uno lo halaga, es algo importante, algo bueno habré hecho yo para que esté sonando no solo para renovar acá en Costa Rica sino sonando en Sudamérica”, le dijo el colombiano a Andrés Cantor para Fútbol de Primera.

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, se mostró gustoso en ser uno de los candidatos que manejan equipos y selecciones en Suramérica para tenerlo en sus banquillos.

“Todo se valorará en su momento justo, eso es importante, pero solo el hecho ya es bueno, porque todavía tengo fuerzas para pensar en un nuevo Mundial ya sea con Costa Rica o con otra selección”.

Sin embargo, Ricardo Pachón, representante de Luis Fernando Suárez, destacó que espera que siga con la Tricolor

Ante la pregunta ¿don Luis Fernando va a seguir con Costa Rica?, respondió: “Ojalá, la verdad que sería una cosa maravillosa. De parte nuestra existe la voluntad total y tenemos una relación no buena, sino excelente con el presidente (Rodolfo Villalobos). Con él y con todos en la Federación, el profe (Luis Fernando Suárez) y yo nos llevamos excelente con todos. En el momento que el presidente quiera conversar de una eventual renovación, nosotros dichosos, estamos muy contentos”.

¿En los próximos días don Rodolfo Villalobos se reúne con usted y con don Luis Fernando?

Se reúne conmigo, él maneja todo conmigo y con mi socia.

¿Cuándo se reúnen?

Estamos coordinando eso, pero como te digo, de parte nuestra apertura total y el deseo de llegar a un acuerdo. Tenemos una excelente relación con el presidente Villalobos, es clave la relación que se construyó con la gente de la Federación y uno necesita respaldo en estos procesos.

¿Y don Luis Fernando se quiere quedar?

Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ha sido una excelente experiencia desde todo punto de vista para todos.

¿Y de Perú los han contactado directamente la Federación de Fútbol de Perú?

Me han llamado de varios sitios, pero como le dije al principio, el objetivo nuestro es Qatar y a quien me llama les agradezco, pues estamos concentrados con el Mundial.

¿Ustedes van a negociar, ya sea renovar o no, hasta que termine el Mundial?

No, para nada. No, con el presidente Villalobos hay una amistad y cuando él diga que nos sentemos a hablar lo vamos a hacer. Con el presidente hablo todos los días por teléfono como amigos y cuando él me diga, véngase para México, porque ahorita él está en México, o venga a San José o donde sea, nos vamos a sentar y ojalá lleguemos a un acuerdo porque la relación con él es excelente.