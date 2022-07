Luis Fernando Suárez es uno de los candidatos para dirigir la Selección de Perú

El seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, saludó al técnico argentino Ricardo Gareca, quien entonces dirigía a Perú, durante el repechaje celebrado en junio pasado en Qatar. (Pantallazo)

Aún no disputa el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Nacional de Costa Rica y el técnico Luis Fernando Suárez, se cotiza, al punto que sería uno de los candidatos a tomar las riendas de la representación de Perú, con miras a la Copa del Mundo del 2026.

De acuerdo al portal gol.caracol.tv.com de Colombia, este lunes se conoció, de medios peruanos, que Suárez, quien logró el boleto con la Tricolor al Mundial qatarí, es una opción válida para tomar las riendas de la escuadra peruana, en sustitución del argentino Ricardo Gareca, quien perdió el repechaje ante Australia, e incluso se habla de algún sondeo con los allegados del cafetero.

Suárez es ampliamente conocido en Perú tras dirigir en territorio inca a los equipos Juan Aurich de la ciudad de Chiclayo en 2009 y al Universitario de Deportes de Lima, en 2015.

El cafetero tiene contrato con la Sele hasta después del Mundial, que se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del presente año, pero actualmente la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) negocia la renovación de su contrato.

Luego de una complicada eliminatoria, donde el panorama era incierto, Suárez logró enderezar el rumbo y sellar el boleto de Costa Rica a Qatar 2022, en un reñido repechaje frente a Nueva Zelanda, al ganar 1-0 en Doha, Qatar y desatar la fiesta en nuestro país.

Costa Rica debutará en el Mundial ante España el 23 de noviembre, mientras el 27 se medirá a Japón y el 1ero. de diciembre a Alemania.

“Algo bueno habré hecho” Copiado!

En el programa Fútbol de Primera, del narrador argentino-estadounidense Andrés Cantor, Suárez se mostró halagado por el supuesto interés de la dirigencia peruana, aunque aseguró que de momento su deseo es que Costa Rica sea protagonista en la cita mundialista.

“Una situación como esta siempre a uno lo halaga, es algo importante. Algo bueno habré hecho yo para que esté sonando no solo para renovar acá en Costa Rica sino sonando en Sudamérica. Todo se valorará en su momento justo, eso es importante pero solo el hecho ya es bueno, porque todavía tengo fuerzas para estar pensando en un nuevo Mundial ya sea con Costa Rica o con otra selección”, dijo Suárez en el programa deportivo.

“Eso seduce mucho, uno tiene que pensar en eso, las eliminatorias serán diferentes y un Mundial de 48 equipos tendrá otras particularidades, habrá otro proceso de decantación, y eso hay que saberlo mirar para tomar una decisión”, añadió.

El estratega colombiano confesó estar muy motivado de cara a la cita mundialista y desea continuar creciendo en lo personal y hacer un buen papel con la escuadra patria

“Estoy muy contento, estoy viviendo el momento dulce de mi carrera deportiva, yo no me lo creía. El que exista este momento para mi es una felicidad completa, siento ahora sí que soy un buen entrenador y me halaga mucho todas estas situaciones, aunque hoy tengo otras prioridades”, aseguró Suárez.

“Mi mejor escenario hoy es tener en Qatar el mejor mundial con Costa Rica porque así le respondo a todo lo que ha hecho el país para que yo me quedara y luego estará en mi demostrar mis condiciones y estoy enfocado en que Costa Rica vuelve a ser protagonista”, agregó.

Para Luis Fernando Suárez será su tercer Mundial luego de clasificar a Ecuador a Alemania 2006; a Honduras a Brasil 2014 y este año a Costa Rica a Qatar 2022.