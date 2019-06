Esa Copa escurridiza tiene que devolvernos al Matosas prometido y anunciado por la Fedefutbol. No al dubitativo, que ve talento joven hasta debajo de las piedras pero se aferra a los veteranos. No al inofensivo que nos tiene con un gol en cuatro juegos pero nos prometió futbol de ataque. No al temeroso que ha buscado el respaldo de los consagrados del camerino, aunque sus días de gloria estén en el ocaso. No al conciliador que no se atreve a un pulso con los pesos pesados, empezando por Navas.