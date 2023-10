¿Por qué Jorge Luis Pinto no está entre los finalistas para dirigir a Costa Rica?

Después de consultar con mis fuentes y de corroborar hechos, posiciones y argumentos, he llegado a la conclusión de que lo más serio es responder a esta interrogante a través de cuatro ángulos distintos.

Es decir, no hay una verdad absoluta para responder por qué el nombre de Jorge Luis Pinto se borró de la hoja principal de candidatos para asumir a la Mayor. Cada semana resuena un nuevo nombre, pero nunca toma fuerza el perfil del colombiano.

Y lo cierto es que entre los cuatro aspirantes principales (Mano Menezes, Antonio Mohamed, Guillermo Barros Schelotto e Ignacio Ambriz) no estaba el colombiano.

También quiero aclarar que don Jorge Luis no es mi “candidato uno”, como lo expliqué en otra columna, pero sé que para un amplio sector de la afición sí lo es y, por lo tanto, me parece que tiene mucha validez responder a esta interrogante.

Y para hacerlo, opté por tomar en cuenta cuatro posiciones:

1. La posición de fuentes consultadas en la Fedefútbol en contraste con lo que ya dijo su presidente, Osael Maroto, públicamente.

2. El criterio del abogado y amigo más cercano de Pinto en Costa Rica.

3. El punto de vista de un asambleísta actual de la Fedefútbol.

4. Y por obvias razones, mi posición sobre el tema.

Entonces, ¿por qué Pinto no es un candidato fuerte para dirigir a Costa Rica?

Jorge Luis Pinto no toma fuerza como candidato para dirigir a la Selección Nacional.

1. La versión de las fuentes consultadas dentro de la Federación

Aunque oficialmente el jerarca Osael Maroto manifestó que el perfil de Pinto “no está descartado”, la realidad es que no aparece entre los cuatro candidatos principales.

Así que consulté con fuentes dentro de la Federación y me explican algunos puntos. En primer lugar, no calza del todo con el perfil que desea la dirección deportiva, en este caso Claudio Vivas, a quien Maroto le encomendó la tarea de escoger al nuevo entrenador.

Al parecer, el argumento que se ha utilizado a lo interno es que no se ve con buenos ojos que Costa Rica “recicle entrenadores”. Sumado a que, dentro del perfil, se quiere a un estratega de menor edad que la que tiene Pinto (70 años).

Según me explican fuentes consultadas y que prefirieron no ser mencionadas en esta columna, el nuevo técnico debe estar alineado con el pensamiento de la dirección deportiva, en este caso Vivas.

2. La versión del mejor amigo de Pinto

El abogado José Cabezas es el mejor amigo del cafetero en Costa Rica. Se conocen desde su etapa en Alajuelense y han mantenido una relación cercana hasta la fecha.

Cabezas tiene dos argumentos para explicar por qué Pinto no es un candidato fuerte.

El exdirigente cree que el tema de la edad es una ‘excusa cosmética’, pues desde su punto de vista hay otros temas de fondo.

Cabezas percibe que las corrientes futbolísticas que hoy prevalecen en la Fedefútbol son la mexicana y la argentina, por un tema de afinidad con algunos dirigentes y administrativos que tienen peso en las decisiones deportivas.

Por lo tanto, este factor juega en contra de Pinto.

Cabezas agregó que, “en el Ejecutivo conocen muy bien a Pinto y saben que tiene un carácter muy disciplinado y, por lo tanto, no es manipulable. Lo normal es que haya técnicos manipulables para que algunos dirigentes tengan su cuota de poder”.

3. La versión de un asambleísta

La Fedefútbol es liderada por 32 asambleístas, cada uno representa a alguna de las ligas afiliadas al ente (Unafut, Femenino, Linafa, Futsal, fútbol playa, Liga de Ascenso).

Estos asambleístas son los que eligen al Comité Ejecutivo, presidido actualmente por Osael Maroto, y en el que también están otros dirigentes, como Jafet Soto (jerarca de Herediano), Juan Carlos Rojas (jerarca de Saprissa), Joseph Joseph (presidente de Alajuelense) y Leonardo Vargas (presidente de Cartaginés).

Le consulté a un asambleísta actual su posición sobre por qué Pinto no es considerado entre los candidatos más fuertes y su argumento fue el siguiente.

“Su forma de imponer disciplina sigue siendo idéntica a la de Brasil 2014 y para algunos dentro de la Federación esto puede reflejar fisuras. Es decir, se cree que su estilo tiene un grado de complejidad en el manejo interno”.

“Además, sus incursiones después del Mundial de Brasil 2014 han sido poco sobresalientes y eso puede generar dudas”, agregó.

El asambleísta consultado prefirió que no se mencionara su nombre.

4. Mi posición

A falta de un mes para que Costa Rica enfrente los cuartos de final del Final Four (probablemente ante Panamá o Trinidad Tobago), es evidente que el nombramiento es urgente, pues en esta serie se otorga un boleto al Final Four y a Copa América (de perder este duelo, igual habría un segundo chance en un repechaje para estar en el certamen).

Por lo tanto, es claro que se necesita un técnico que conozca el medio, ya que apenas tendrá unos días de trabajo antes de dar su primera convocatoria.

Esta conclusión, sumado a sus atestados como ‘DT’ me hacen pensar que, por sentido común, Pinto debió quedar entre las cuatro alternativas finales para asumir el cargo.

Sin embargo, leyendo los requisitos para el puesto, hay uno en particular que le pasa factura al colombiano: El nuevo técnico debe estar alineado con la forma de trabajo del director deportivo, en este caso Vivas.

Y ciertamente, Pinto y Vivas no han trabajado juntos y, según he consultado, no se conocen a profundidad.

Es decir, pueden tener formas de dirigir y de pensar distintas y este factor tiene una influencia importante en cualquier decisión.

Al final, debe existir una convivencia entre el director deportivo y el técnico, pues trabajarán juntos en muchas decisiones deportivas de peso.