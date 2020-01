Sus credenciales son probadas: no va a salirnos con alguna “matosada”, no es un charlatán, un playboycillo con veleidades de James Bond (la farsa de Matosas debería haber sido causal de destitución para Villalobos, pero en Costa Rica cualquier bombeta puede salir bien librado de tales entreveros). Amigos, piénsenlo bien: mi idea no es descabellada. La he conversado con notabilísimas figuras de nuestro fútbol, y han compartido mi sentir. Vale la pena considerarlo. Recuerden: no solo es un técnico: es un pedagogo, un formador de talentos. Justo lo que nuestro fútbol pide a gritos.