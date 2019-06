No, amigos. A mí no me la hace el señor Matosas. El equipo no ha evidenciado crecimiento en el curso de estos cuatro grisáceos encuentros. No le veo a Matosas pasión, no le veo compromiso vital, no veo que haya involucrado la totalidad de su ser en esa frágil entelequia que llamamos Selección Nacional. La noción de “proceso” no significaba perderlo todo para luego hacer un papel pasablemente decente en la Copa Oro.