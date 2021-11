Luis Fernando Suárez: ‘Valoro el mensaje de compromiso de Keylor Navas con la Selección’

La Selección de Costa Rica se juega mucho más que tres puntos en su visita a Edmonton, Canadá, este viernes a las 8:05 p. m. (hora tica). El rival es uno de los más calificados de la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022 y es por esto que el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, reconoció que deben hacer un partido casi perfecto porque hay una urgencia por sumar sí o sí.

La Sele apenas suma seis puntos en seis presentaciones y ocupa el quinto lugar, con cuatro unidades menos que los canadienses (terceros en puesto directo de clasificación). Sin Keylor Navas para este duelo (se integrará para enfrentar el martes a Honduras) y con la baja a última hora de Rónald Matarrita por lesión, la Nacional apunta a hacer un partido perfecto.

Un traspié en esta visita prácticamente que haría que se pierdan todas las esperanzas de ocupar uno de los boletos para ir directo a la Copa del Mundo y tocaría apostar solamente a pelear por el repechaje (cuarto lugar).

¿Qué pasó con Keylor Navas para que esté de regreso para el juego ante Honduras?

Keylor ha tenido muy buena evolución, se ha sentido bien en todos esto días después de la lesión. Fue lo que se me informó el jueves al mediodía, que se siente bien, que los dolores están, pero son mínimos y que quería probar. Me habló de la posibilidad de convocarlo y fue una muy buena señal.

”Valor la gran competitividad que tiene y el gran momento que ha vivido con nosotros, porque ha sido vital. Además, valoro su mensaje de compromiso con la Selección, porque él vio que tuvo una recuperación y quiere estar acá con nosotros. Siempre ha sido así con él”.

El técnico Luis Fernando Suárez apenas suma un triunfo con la Selección Nacional de Costa Rica, en la octagonal rumbo a Catar 2022. La preocupación del timonel es total. (Jose Cordero)

¿Bryan Ruiz y Celso Borges están listos para jugar, pese a su falta de minutos en su club?

Uno siempre espera que jugadores como ellos estén para cualquier partido. Ellos siempre levantan la mano y si hay personas con compromiso y que le ponen el pecho a las balas en situaciones críticas son ellos dos. Están para jugar cuando sea y los minutos que sean.

”La nómina está definida, trabajamos muy bien con respecto a lo que es Canadá y espero que todo se refleje en la cancha”.

¿Qué le dicen las matemáticas para seguir con vida?

No pienso en matemáticas, pienso en el siguiente partido y en hacerlo bien para sumar los tres puntos. No puedo estar pensando que en esta o aquella ciudad debo andar buscando estos o aquellos puntos. Toca recuperar lo que perdimos ante Jamaica y eso toca hacerlo afuera, pero por ahora me concentro en lo que viene.

¿Es consciente de que no se pueden dejar más puntos?

Siempre he sido consciente de esto. Dentro de lo que conozco de Concacaf, esta ha sido una eliminatoria muy difícil para todos, porque todos nos hemos quitado puntos. Sin duda que cada punto vale oro y eso hay que valorarlo.

¿Necesita más carácter de los jugadores para sacar este partido contra Canadá?

Tenemos que mejorar mucho en ataque, siempre lo he dicho, porque defensivamente hemos estado bien. Carácter siempre hemos tenido y solo pienso que hay que mostrarlo mucho más.

¿Se puede esperar una Costa Rica que tome más riesgos, pensando en la necesidad?

Defensivo cuando no se tiene la pelota y ofensivo cuando se tiene, así de fácil es el fútbol. Las dos cosas hay que hacerlas bien.

¿Hay que sumar sí o sí o de lo contrario solo se puede apuntar al repechaje?

Depende un poco hasta de los resultados de los otros partidos. Es una eliminatoria muy complicada y nos hemos robado puntos todo. Evidentemente que nosotros perdimos cinco puntos en casa y es lo que toca recuperar fuera.

¿Tiene dudas en la nómica?

No tengo dudas, la nómina está lista y todo se ha preparado. Nos queda una práctica, pero todo está definido.

¿Qué valoración hace de Canadá y de las fortalezas que tiene?

Es un equipo muy ágil, veloz y práctico. Hace muy rápidas sus transiciones defensivas y las ofensivas, con mucha fluidez, es muy técnico y complicado, así que hay que correr mucho. No digo que el partido sea sólo físico, sino que hay que equiparar y aplicarse.

”Tendremos momentos para hacer presión alta, otros para hacer bloque y se debe ser muy inteligente a lo largo de todo el partido. El jugador debe ser muy inteligente en la toma de decisiones”.

Entrevista en desarrollo.