Luis Fernando Suárez ‘pica’ a los jóvenes ante posible regreso de Joel Campbell al fútbol tico

Luis Fernando Suárez no ha tenido reparos en expresar su admiración por el juego de Joel Campbell e incluso lo pone de ejemplo ante los juveniles que llama a la Selección de Costa Rica. Por lo mismo, al estratega se le preguntó su sentir ante el inminente regreso de Joel al país a un club nacional y el timonel habló de frente sobre el tema.

El timonel entregó la lista de convocados para los fogueos de junio, ante Guatemala y Ecuador, y también para la Copa Oro. Como era de esperarse, Joel no falta entre los llamados, donde también figuran talentos emergentes. El estratega no tiene temor en llamar a jóvenes, pero sí les hizo un pedido especial.

- ¿El posible regreso de Joel Campbell a Costa Rica sería una noticia negativa para la Selección? Copiado!

- Sería una situación totalmente distinta si se compara con un chico que no ha tenido el conocimiento de Joel. Si Joel regresa al fútbol tico, lo va a enriquecer y lo va a mejorar.

”Igual, si va a regresar alguien como Joel, me gustaría que muchos de estos jóvenes (convocados) estén buscando salida. Es algo bueno y necesario y por poner un ejemplo, está el caso de Roan Wilson, quien es un mejor jugador ahora y apenas tiene seis meses fuera”.

Luis Fernando Suárez enfrentará su segunda Copa Oro con Costa Rica y aseguró que la exigencia es competir a un alto nivel. (Jose Cordero)

- Hay muchos jugadores que fueron a Qatar 2022 y ya no están en la Selección. ¿Qué criterio tiene de esto? Copiado!

- Estoy viviendo casi que el momento y es necesario tenerlo en cuenta. Hoy en día sería injusto no llamar a Warren Madrigal, a Carlos Mora o a Alexandre Lezcano. Si llamo a los mismos 26 del Mundial, de seguro me dirán que por qué no convoqué a los que están pasando un buen presente. Hay que estar mirando todo y sé que en determinado momento soy injusto. Tengo que tomar decisiones y es difícil, pero me toca hacerlo”.

- En ataque convoca a jugadores con pocos goles. ¿En qué se basó para no llamar a Johan Venegas, goleador del torneo local? Copiado!

- Esa pregunta la respondí antes. Uno busca renovar y dar oportunidad, así que lo más importante en este momento es ver cómo responden los que creemos que llegarán a ser algo importante en nuestro fútbol (jugadores de recambio).

- ¿Aarón Suárez llegará a ser el 10 de la Selección de Costa Rica? Copiado!

- Quiero tomar el tema de Aarón Suárez para que nos ayudemos entre todos. Uno tiene que valorar mucho, agradecer y reconocer todo lo que hizo Bryan Ruiz para la Selección. Debemos estar muy agradecidos y yo más que nadie, por todo lo que me ayudó cuando estuvo acá.

”Ahora, quisiera que no comparemos. Hay jugadores que son únicos y el rol de Aarón no es hacer lo de Bryan Ruiz, es hacer lo de él. Lo mismo pasa con Brandon Aguilera y todos los demás, porque no deben hacer lo que Bryan hizo. El caso es similar con Keylor Navas, a quien aún tenemos, pero cuando no está, el arquero debe tener el carácter para soportar esa comparación con Keylor”.

- ¿Hay algún plazo para tomar una decisión con Keylor Navas y saber si supera la lesión que tiene? Copiado!

- Tengo mucha confianza de que pueda estar. Plazo no hay, el único plazo que existe es que la inscripción de los 23 jugadores para la Copa Oro es el 16 de junio, que sería a 10 días de nuestro debut. A esa fecha debemos tomar una decisión con Keylor.

”En lo personal, creo que Keylor va a estar. Tiene muchas ganas, está entrenando constantemente y tiene la mejor disposición, así que confío en que se dé sin problema”.

LOS CONVOCADOS DEL PROFE SUÁREZ!!



📍Fecha FIFA 15 y 20 junio

📍Copa Oro 2023 #LaSele 🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/P5kmjM2aj5 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) June 2, 2023

- ¿Cuál debe ser el principal objetivo de la Copa Oro? Copiado!

- Es competir. La exigencia es siempre llegar a lo más alto y debemos ser muy competitivos, nunca podemos quitarnos esto, pese a que estemos en proceso de armado. Los jugadores saben que deben dar el máximo.

- ¿Qué quiere ver en la lateral izquierda, porque por muchos años fueron Rónald Matarrita y Bryan Oviedo los dueños del puesto? Copiado!

- Quiero mirar posibilidades, porque como se sabe, esos jugadores (Matarrita y Oviedo) ya demostraron toda su capacidad. Quiero ver a Suhander Zúñiga como lo vi en el partido contra Martinica y la evolución que ha tenido en su club.

”Con Jefry creo que he sido injusto, porque en algún momento lo llamé y ante México hizo las cosas muy correctamente. Hoy en día está jugando como lateral y a perfil cambiado, pero hizo un muy buen torneo. Casi que me levantó la mano para decirme que ahí está.

”A veces quiero que miren más que llamo a cierto jugador porque me levanta la mano y no porque el otro esté mal”.

- ¿Cómo está la situación de Cristian Gamboa o no está en lista por una decisión meramente técnica? Copiado!

- Las posibilidades de Gamboa siempre son ciertas y está ahí. Él tuvo un problema a inicios de año, casi no compitió por una lesión que lo dejó sin participar. Igual, con él siempre hay chances de que esté. No es llamar a alguien porque no me gusta, sino que es buscar que los que veo respondan bien y ese es el caso de Carlos Martínez y Keysher Fuller.

- Solamente hay siete legionarios en la convocatoria. ¿Hay que interpretar que hay más calidad en la liga local que en los legionarios que no llama? Copiado!

- No miro el tema como legionarios contra nacionales. El ser legionario no significa que es más elegible que otro. Ahora, sí me gustaría que salieran más chicos, porque aprenderían muchas cosas. En mi caso, miro capacidad y son gustos también, porque soy el seleccionador y me toca hacerlo así.

- ¿El torneo de Primera División le dejó algo bueno para la Selección Nacional? Copiado!

- El torneo me gustó, pero uno no puede pensar que los equipos hacen algo en función de la Selección Nacional. Lo más importante es medir cosas para los jugadores que pueda llamar. Igual, creo que se jugó bien, en términos generales, se dio una buena competencia y por esa razón, estoy un poco más tranquilo.

”Por algo llamé a tanta gente de acá y es que vi evolución de varios futbolistas, pero claro que hay aspectos por mejorar: jugar en canchas naturales, el VAR y la exigencia a nivel internacional”.