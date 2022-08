Luis Fernando Suárez levantó la moral de las ticas previo a su último partido en Mundial Sub-20

La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica jugará este martes su último partido en el Mundial en casa. (Rafael Pacheco Granados)

Génesis Pérez, Abigail Sancho, Keylin Gómez, Sianyf Agüero, María Paula Arce, Alexandra Pinell, María Paula Salas, Amelie Araya, Yerling Ovares, Fiama Hidalgo, Celeste Jiménez, Dayana Pérez, Carolina Méndez, María Paula Porras, Priscilla Rodríguez, Luciana González, Chloe Markey, Sheika Scott, Mónica Matarrita, Ángela Mesén y Alexa Herrera afrontarán este martes la última presentación de la Selección Nacional en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022.

Después de las duras derrotas contra Australia (3 a 1) y ante España (5 a 0), las integrantes de la ‘Sele’ Femenina Sub-20 tienen la consciencia tranquila porque saben que han puesto empeño, que no han dejado de correr y que se entregaron en cuerpo y alma para defender la camisa de la ‘Tricolor’.

También saben que ese carácter de guerreras no alcanza contra equipos más fuertes, que durante años han invertido más en el fútbol femenino y la explosión de lágrimas es la única manera de contrarrestar esos sentimientos de rabia e impotencia.

A partir de las 8 p. m., las ticas se enfrentarán a la poderosa Brasil en el Estadio Nacional. En los juegos anteriores llegaron más de 22.000 personas a apoyarlas y este martes no debería ser la excepción. Recuerde que los boletos están a la venta en el sitio FIFA.com/tickets.

Antes de empezar la última práctica en el Proyecto Gol, las ticas vieron como Luis Fernando Suárez se acercaba a la cancha donde ellas estaban.

Previo al arraque de este Mundial Femenino Sub-20 en casa, el técnico de la Selección Mayor Masculina se atrevió a decir lo que pocos dicen de las selecciones femeninas.

El colombiano estaba en la conferencia oficial por la renovación de su contrato hasta 2026 y fue ahí donde lo último que pronunció fue por voluntad propia, en alusión a las chicas.

“Yo he visto entrenar a estas chicas, yo vi entrenar a la Selección Mayor que clasificó al Mundial de Nueva Zelanda y Australia y he visto muchos entrenamientos de estas chicas (Selección Femenina Sub-20) y de verdad que me siento muy orgulloso, me siento feliz”, expresó Luis Fernando Suárez hace una semana.

Seguidamente, apuntó: “Aparte de que también me enseñan un montón de cosas, porque incluso se entrenan más que los hombres, le ponen muchísimas más ganas y uno las ve en cada entrenamiento buscando de alguna manera que las cosas salgan bien y yo creo que merece la pena que las respalde el pueblo, que vayan a verlas jugar”.

El cafetero destacó que la mujer tiene una característica muy especial, porque es honesta y también es directa.

“Yo creo que el respaldarlas y el reconocerles todo lo que hacen en un mundo o en una situación que para ellas es bastante nueva, bien vale la pena hacerlo”.

Luis Fernando Suárez motivó a las integrantes de la Selección Femenina Sub-20 antes de su último partido en el Mundial. (Prensa Fedefútbol)

Pero esta vez el mensaje fue para ellas, para esas 21 jovencitas a quienes les esperan más partidos con la camisa de Costa Rica y que tienen mucho camino por recorrer en el mundo del fútbol.

Antes de esa práctica con la que las ticas quedaron listas para jugar este martes contra esa siempre favorita selección de Brasil, Luis Fernando Suárez les dio un mensaje inspirador, no solo para este último encuentro de la ‘Tricolor’ en el Mundial, sino para todo lo que les falta por vivir en el fútbol.

“Quiero decirles solamente una cosa, una sola cosa, estas situaciones que a veces se dan, de que uno pierde un partido u otro es para ver de qué uno está hecho, para ver de qué estamos hechos”, reseñó Luis Fernando Suárez.

Les dijo a las muchachas que él particularmente las invita a que piensen no tanto en lo que ya pasó, porque su pensamiento es que uno se tiene que olvidar pronto de lo que ocurrió en un partido.

Quizás, lo válido es pensar de pronto en algún error cometido básicamente, para corregirlo y aprender a partir de eso.

“Yo las felicito a ustedes porque han hecho un esfuerzo grandísimo por hacer quedar bien al país y lo están haciendo. Las felicito a ustedes por el futuro que tienen; lo más importante es lo que viene de aquí en adelante”, subrayó.

Hizo hincapié en que cuando se tiene la edad de ellas, la vida apenas empieza y que tienen todavía tiene mucho por aprender.

“Pero si hay algo que ustedes tienen por hacer ahora es conquistar el mundo. La posibilidad de ustedes también claramente puede estar en que Amelia (Valverde) las llame por ejemplo para estar en la Selección Mayor que va a estar en el Mundial (de Australia y Nueva Zelanda en 2023)”.

Y agregó: “No se queden ahí, no se queden pensando en esta derrota que tuvimos, quédense en lo que pueden ganar de aquí en adelante, que es mucho. Mucho por aprender, listo, crezcan”.

Sus palabras no eran un discurso más. En realidad, el técnico de la Selección Mayor masculina lo que quiere es que ellas mismas caigan en cuenta de que están viviendo un Mundial y que lo tienen que disfrutar.

“Uno tiene que crecer y a veces uno no crece tanto cuando uno gana, gana, gana. Uno crece es cuando pierde y les pongo el ejemplo nuestro, cuando nosotros estábamos perdidos todos, se acuerdan, en la primera vuelta... De ahí aprendimos”, recordó.

Insistió en que a partir de ese momento, en el que el Mundial de Qatar 2022 se veía cuesta arriba para la ‘Sele’, hubo un giro radical gracias a todos.

“Aprendimos un montón, aprendimos a ser fuertes, aprendimos a ser unidos, a estar juntos y a pelear por un solo objetivo. ¿Cuál es? Costa Rica. Entonces las invito a eso, a que peleen juntas por Costa Rica y por ustedes. Esto no se acaba solamente en este Mundial. Para ustedes esto apenas comienza. Las invito a que consigan más, crezcan más, lo pueden hacer, tienen con qué”.

Las palabras de Luis Fernando Suárez calaban hondo en las ticas, que este martes afrontarán su despedida del Mundial al jugar contra Brasil.