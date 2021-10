Luis Fernando Suárez: ‘Eso es lo que irradia Keylor Navas: seguridad’

Luis Fernando Suárez consiguió su primera victoria de la eliminatoria con Costa Rica. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

-- ¿Qué le gustó y que no le gustó de la Selección Nacional?

No me gustaron los primeros 20 minutos del encuentro, fue un dominio total de El Salvador. Me gustó mucho la reacción que se tuvo después, se reaccionó bien, no solo con coraje y disposición anímica, sino jugando bien.

-- ¿Qué opina del estado de confianza que da Keylor Navas al equipo?

Creo que una de las cosas más importantes que debe generar un arquero, aparte de que tape bien, es que da seguridad para la gente que está a su lado. Eso es lo que irradia Keylor Navas: seguridad. No solamente por esas jugadas espectaculares, contra Honduras y esta terminando el partido, sino por todo lo demás que hace. Si hay un sinónimo de Keylor es eso: seguridad.

-- Hoy destacaron Bryan Ruiz y Celso Borges. ¿Le parece que esto ratifica que por algo los llama y que todavía tienen mucho para dar?

Siempre lo he dicho, hay jugadores que te dan un plus y no solamente por experiencia, sino las vivencias que tienen en común, las reflejan dentro de la cancha. Creo que lo de ellos dos, independientemente de que puedan estar 90 minutos o 45... Eso se da dentro de una conformación de equipo, liderazgo, contagio emocional, me parece que eso es importante, sobre todo para los jugadores jóvenes, así que seguirán siendo muy importantes para lograr la clasificación.

-- ¿Por qué le costó tanto a la Selección Nacional en la primera parte?

No es el primer tiempo, es una parte del primer tiempo. Los primeros 20 minutos para mí fueron donde entregamos la pelota, nos costó empezar, se reflejaba el dominio de ellos, que es un buen equipo. Servirá como experiencia para lo que venga de aquí en adelante, que no nos cueste tanto empezar, que esos 20 minutos en una eliminatoria no se pueden regalar, ni 5 minutos, ni un minuto, pero creo que queda como una buena experiencia.

-- ¿Cuánto oxígeno le da la victoria después de tantas críticas?

Lo único que refleja el posicionamiento de esta zona del mundo en la Concacaf es lo parejo que está todo. Si estamos a dos puntos del segundo lugar es porque la clasificación es muy igual, las fortalezas y posibilidades. Esto no va a generar un clasificado muy rápido, hay fuerzas muy parejas.

-- Usted ha insistido con el tema de llegada al gol. ¿Qué marcó la diferencia para llegar a este punto tan urgente?

Lo más importante y después de los 20 minutos, se buscó más el arco, se hizo más rápido, la toma de decisiones fue más rápida y eso generaba que también podíamos utilizar o aprovechar espacios que El Salvador dejó. La velocidad con se intentó llegar hizo que se generaran más posibilidades de gol.

-- ¿La Selección juega con un 4-4-1-1 o un 4-4-2?

La idea es llegar. Después de los 20 minutos fue lo que hicimos distintos, independientemente de que haya uno o dos en punta. El segundo gol es la llegada de un volante de contención; eso es importante, que uno tenga densidad ofensiva, sin importar el sistema, que sean dos o tres.

-- ¿Cree usted que es más pareja y reñida esta eliminatoria que la que dirigió con Honduras?

Me parece muy parejo todo esto. Cuando estuve dirigiendo a Honduras, México quedó de cuarto, fue a repechaje, eso refleja que hace mucho tiempo el equilibrio de fuerzas que hay en esta zona es bastante grande.

-- ¿Hasta qué punto se trató más la parte anímica para el cambio en el segundo tiempo?

Lo que uno habla en charla técnica queda ahí, hay de todo, de algunos funcionamientos que no están bien hechos en la parte técnico táctica, pero también hay situaciones que se deben hacer sentir en la parte anímica; creo que hubo más de esta última parte, que en los entretiempos es necesario.