Luis Fernando Suárez, el artífice de guiar a la Selección de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022

Luis Fernando Suárez siempre supo que ver a la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar era posible. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Para nosotros ha sido el maestro de toda esta operación, en todas las condiciones que requieren ser un buen técnico de Selección. Yo creo que ha sabido llenarnos de confianza a todos, que eso es muy difícil y generar una cohesión entre las dos partes de experiencia y juventud para sacar el máximo rendimiento de cada uno”, expresó Celso Borges al hablar sobre Luis Fernando Suárez.

Esas palabras de uno de los referentes de la Selección de Costa Rica no se pueden pasar por alto.

Ilustran a la perfección lo que ha hecho y ha construido el colombiano desde el mismo momento en el que asumió el reto de dirigir a la ‘Tricolor’, hace casi un año y que dio el resultado deseado: la clasificación al Mundial de Qatar.

“Esta es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega todo, totalmente, que está 100% entregándose a todo. Hoy creo que es una demostración de eso, de lo que es el buen tico, de lo que es este país. Lo único que me queda es agradecer por la oportunidad de estar acá y después disfruten. Esto es espectacular, volver a un Mundial es lindo”, exclamó Luis Fernando Suárez.

La tarea no era para nada fácil. Se había perdido mucho tiempo y el equipo estaba sumido en una seria enemistad con la victoria.

Costa Rica necesitaba un guía que inspirara confianza y le levantara la moral, que deparara oportunidades para quien realmente las mereciera.

El currículo de Luis Fernando Suárez resultaba el más llamativo, por lo que había hecho anteriormente con otras selecciones, por la seriedad de su trabajo y porque también se requería de alguien con estrella.

Un perfil distinto, con calidad garantizada, pero principalmente con la seguridad total de que no saldría con un ‘domingo 7′, diciendo a la hora de la verdad que el gran desafío le parece tan aburrido que mejor opta por dar un paso al costado.

Suárez no es así y se matriculó tanto con Costa Rica desde que la Federación Costarricense de Fútbol lo buscó para que nos tendiera una mano y nos sacara el abismo en el que estábamos, que él mismo gestionó su libertad.

“A todos nos ha dado muchísima confianza, tanto a los que tenemos un poco más de recorrido como a los que no y con eso al final la única beneficiada ha sido la Selección. Evidentemente siempre ganar refuerza ese trabajo, creo que eso también ha sido clave. Pero sin duda han sido él y su cuerpo técnico los grandes artífices de que estemos en esta situación”, indicó Celso Borges.

Primera misión

Luis Fernando Suárez fue presentado oficialmente el 25 de junio de 2021 como el nuevo seleccionador de Costa Rica y casi de inmediato tenía que armar un grupo para ir a la Copa Oro. De arranque, el cafetero envió varios mensajes.

“Para clasificar a un Mundial no necesita solamente de talento, para clasificar se necesita tener credibilidad, tener sentido de pertenencia, trabajar en equipo, ser solidario. Teniendo todo eso antes que el talento, seguro se llegará a cosas grandes”, dijo Suárez en ese instante.

Lo hablaba con conocimiento de causa. En 2006 clasificó a Ecuador al Mundial de Alemania 2006 y luego hizo lo mismo con Honduras en Brasil 2014.

Luis Fernando Suárez consiguió su sueño de clasificar a un tercer Mundial. Lo hizo con Ecuador, luego con Honduras y ahora logró la hazaña con la Selección de Costa Rica que clasificó a Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Es un compromiso grande, hermoso, es un halago estar acá, es un sueño volver a un mundial, yo quería volver a tener este episodio que en determinado momento te presiona y te estresa, pero después al conseguirlo no lo puedes comparar con nada. Creo que escojo un buen país, buenos jugadores, lo demás queda en el trabajo que todos hagamos”, citó Suárez en ese instante.

Ni siquiera a él le pasaba por la mente que la octagonal de Concacaf sería tan complicada y mucho menos este desenlace, luego de que Qatar 2022 se veía cada vez más lejano para la ‘Sele’.

Él nunca dejó de creer y hasta en los momentos de mayor agobio, en los que no entendía por qué las cosas no salían perdió la dulzura del carácter. Siempre fue frontal y muy sincero.

Respondía cuestionamientos sin molestarse. No es un técnico controversial. No le gustan esos shows, ni utiliza los micrófonos para desahogarse. Lo suyo es decir las cosas de la manera más franca y clara posible.

“Hay partidos que valoro mucho en mi carrera, pero estamos ante la posibilidad de ir a un tercer Mundial. Este es el partido más importante de mi vida y quiero llegar a un nuevo Mundial. Lo mejor es que cuento con un grupo de muchachos muy alegres, responsables y con una gran sinergia, lo que me deja muy satisfecho”, mencionó Suárez en una entrevista con ‘La Nación’, días antes de marcharse a Qatar para enfrentar el repechaje.

Fue contra la corriente y encontró en el fútbol nacional la base de su grupo. Eso en parte le facilitaba el poder trabajar con los jugadores a los que se dedicó a hacerles un estricto seguimiento. Ninguno lo ha defraudado. Quizás solo uno, Manfred Ugalde, el jovencito que decidió no volver mientras él estuviera al frente de la ‘Tricolor’.

Quizás esa es la única espinita que tiene, lo sucedido con ese delantero que reaccionó de esa manera luego de unas declaraciones que emitió el seleccionador.

De ahí en fuera, a Suárez no le tembló el pulso para llamar a futbolistas jóvenes que posiblemente con otros seleccionadores hoy no estarían en Catar.

“Siempre digo que no es un tema de experiencia o edades, sino de capacidad y de tener el carácter necesario. Miro todo y espero tomar la mejor decisión para poner a los que creo que estratégicamente pueden funcionar bien, pero a mí no me da temor poner a ninguno de los que convoqué, todos pueden jugar el 14 sin ningún problema”.

Respaldo a los líderes

Así como ejecutó ese recambio que por momentos resultaba impensable en la ‘Sele’, pero sí muy necesario, Luis Fernando Suárez también salió en defensa de los referentes, de los criticados, pero que a la vez son el sostén del grupo.

“Han sido demasiado injustos con ellos. No conozco por qué razón, si es que era solamente por viejos o no sé, no conozco nada. En mi caso, no pienso que un jugador no sirva porque tiene 38 años o que deba jugar porque tiene 17 años, porque siempre valoro las condiciones que tiene”.

Suárez hablaba directamente de Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas, que fueron claves para esta clasificación.

“No he tenido ninguna situación que me haga pensar que por eso no los debo tener en cuenta. Ellos quieren hacer las cosas correctamente, son muy profesionales y se cuidan al máximo. Además, cuando uno los ponen a jugar, marcan diferencia. La mayoría de cosas se dan muy injustas con ellos, pero no sé si es que hay algo por debajo con ellos y esto hace que el ambiente para ellos sea como es, pero sí son demasiado injustos”, aseveró hace algunos meses.

El repechaje

La posibilidad de obtener el último boleto al Mundial de Qatar es algo que Suárez considera como la culminación de algo que empezó mal y terminó bien.

“No ha cambiado nada, sigo igual de estresado y con los mismos medios. Sigo con la misma rutina, salgo temprano a correr y luego me pongo a ver y estudiar situaciones de fútbol. Lo que sí, es que esta experiencia ha sido de muchas enseñanzas, porque uno cree que todo lo sabe y no es así. Aún con la opción de ir a un tercer Mundial, esto ha sido aleccionador”, confesó.

Relató que uno aprende a saber de dónde vienen las balas y a estar tranquilo, que cuando se gana debe manejarlo de la mejor manera, sin hacer mucha bulla y reconocerle a las personas que debe.

“Me agrada y la lección que aprendo hoy es que el técnico no es lo más importante en una selección, son los jugadores, pese a que uno se la cree. Hoy tengo alegría, porque hicimos las cosas correctas todos. La Federación, jugadores, Unafut, equipos y todos; hay una cohesión importante y me pone feliz”.

El grito de ‘fuera Suárez’

La Selección de Costa Rica no terminaba de convencer, la eliminatoria estaba cuesta arriba y desde las gradas del Estadio Nacional hubo instantes en los que la afición perdía la paciencia.

Así que apareció el infaltable grito que emerge desde la tribuna pidiendo la cabeza del entrenador. Ahí corearon el ‘fuera Suárez’. Y él ni se inmutó.

“Es una situación normal que vive todo técnico, donde hay un estrés grande y la situación se da. Hay que ser inteligente y saberlo manejar”, afirmó esa vez, dejando en claro que “bajo ninguna circunstancia” daría un paso al costado.

Inclusive, esa vez recibió la consulta de que si sentía capacitado para seguir al frente de la Selección de Costa Rica y sin molestarse, pero sí de manera tajante respondió: “Sí, me siento totalmente capacitado y he vivido estas experiencias muchas veces”.

Qatar 2022

“Cuando fui por primera vez a un Mundial no me la creía hasta que lo viví. Luego quería volver y lo hice con Honduras y cuando terminó, lo único que quería era regresar. Lo que vivo hoy con Costa Rica lo voy a agradecer eternamente y si voy a estar ahora en un tercer Mundial, pero estando en toda la eliminatoria es algo que pocos hacen y se lo debo a este país”, analizó.

El recambio

Luis Fernando Suárez demostró con hechos que cree en la sangre joven del fútbol nacional.

Él explica que esto es un tema de un montón de procesos y que uno no se puede adjudicar cosas.

“No pienso en que uno es el padre ni de la gran victoria y tampoco de la gran derrota. En una selección cuando se habla de procesos siempre se pensará que hay más que hacer y pasa así, acá hay mucho por realizar. A la Federación se le delega que debe comandar el desarrollo del fútbol de todo el país, pero aunque es la jefa, no le toca todo, es un tema de los clubes”, pensó.

Lo que sí tiene claro es que Costa Rica se equivocó en algo, no sabe en qué fue, pero que hay una situación a la que le resulta muy difícil encontrarle la razón.

“Hay una brecha entre una generación como la de Keylor y Bryan y después vienen dos o tres que tienen 27, 28 o 29 años como Francisco Calvo y Joel Campbell, pero después no hay mucho para escoger. Por esto, se tuvo que hacer un proceso acelerado en algunos chicos y por eso están Anthony Contreras, Jewison Bennette y Brandon Aguilera, con 20 años. Acelerar los procesos algunas veces da y otras no, pero hay que jugársela y no hay temor”.

Aunque no le agrada darse méritos, los jugadores sí lo hacen, porque en el camerino de la Selección Nacional reconocen el mérito de Luis Fernando Suárez y su cuerpo técnico para el gran sueño. Como lo definió Celso, él es el maestro de toda esta operación. Es el artífice de guiar a la Selección de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022.