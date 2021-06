Lo primero que les digo a mis asistentes que voy a conocer por primera vez: espero que cada vez que yo diga algún concepto táctico, estratégico, alguna decisión en la parte futbolística, es que no me diga que sí a todo. Si me dice que sí, no me convence, si tiene argumentos necesarios para poder convencerme a mí, mucho mejor. Si hay un perfil de un asistente, es alguien que sepa de fútbol, de metodologías nuevas, que sea leal, pero lo más importante es que tenga los conceptos tan claros que en determinado momento sepa convencerme que estoy equivocado.