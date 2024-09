Laboratorista tico ostenta récord con que supera a leyendas como Keylor Navas y Bryan Ruiz

A punta de buenas presentaciones, el jugador del equipo Borussia Desamparados, Edwin Chino Cubillo, se convirtió en el hombre récord del futsal costarricense tras la participación de Costa Rica en la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024.

A sus 37 años, Cubillo y la Tricolor se despidieron del Mundial este martes 24 de setiembre, tras caer 5-0 en los octavos de final ante la selección de Brasil.

Cubillo, laboratorista químico quien desde los 13 años forma parte del equipo desamparadeño, forjó una destacada carrera deportiva, convirtiéndose en el jugador más ganador del club junto a su compañero Kenneth Carmona.

Con la Selección Nacional, Cubillo también ostenta varios récords, incluyendo su participación en cuatro mundiales mayores, tras ser convocado casi a última hora por el técnico Alexander Ramos para la cita mundialista de Uzbekistán, en sustitución de Milinton Tijerino.

Hace 12 años, el experimentado jugador disputó su primera Copa del Mundo en Tailandia 2012 y, desde entonces, ha estado presente en Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024.

De acuerdo con el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), nunca antes en la historia de ninguna selección mayor de Costa Rica, en cualquier categoría, un jugador había formado parte de cuatro Copas del Mundo.

En la Selección Mayor, figuras como Keylor Navas, Óscar Duarte, Celso Borges, Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda, Christian Bolaños y Joel Campbell participaron en tres copas del mundo, cifra que Cubillo supera con sus cuatro presentaciones mundialistas.

“Ser el primer tico en disputar cuatro mundiales significa algo maravilloso. Uno sueña con representar al país, pero nunca llegar tan lejos. Cuatro mundiales no me pasaban por la cabeza”, comentó Cubillo al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Edwin también es el jugador costarricense que más partidos ha disputado en Copas del Mundo de Futsal, ya que, desde Tailandia 2012, donde asistió con 25 años, jugó 14 encuentros, incluido el de este martes ante Brasil.

“El recuerdo de mi primer Mundial es algo maravilloso: ver las infraestructuras en Tailandia y poder competir contra jugadores de alto nivel. Cuando el técnico Alex Ramos me llamó, me propuse disfrutar al máximo este Mundial, como tal vez no disfruté los anteriores, porque será el último”, enfatizó Cubillo.

Edwin ‘Chino’ Cubillo y sus goles Copiado!

Otro récord que difícilmente le igualarán al Chino Cubillo son los siete goles que ha anotado en mundiales. En Tailandia 2012, le hizo un triplete a Paraguay (6-3) y un gol a Ucrania (1-6). En Colombia 2016, marcó un tanto contra Argentina (2-2), y en la Copa del Mundo de Uzbekistán logró anotarle a Paraguay (2-6) y a Uzbekistán (5-3).

“Quiero transmitir la experiencia que adquirí a los jóvenes, así como la disciplina que se debe tener en un Mundial. No estamos acostumbrados a esto, pero para hacer grandes cosas hay que hacer grandes sacrificios”, agregó Cubillo.

Para Rodolfo Rivera, periodista y estadígrafo de la Liga de Futsal (Lifutsal), Edwin Chino Cubillo es el jugador más determinante desde la creación de la Liga Premier de Futsal, por su desempeño en el torneo local.

“Por su visión de juego, inteligencia en la cancha y una zurda muy educada, sin duda el Chino Cubillo es un jugador que marcó época. Suma cuatro mundiales, fue tricampeón de la Concacaf y es el jugador tico que más partidos y goles tiene en las Copas del Mundo de Futsal”, destacó Rivera.

A nivel local, Cubillo contabiliza 17 títulos, todos con Borussia Desamparados: nueve campeonatos nacionales, cuatro Copas de Liga, una Copa Premier y tres Supercopas, lo que lo convierte en el jugador más ganador del futsal costarricense.