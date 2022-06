La Selección de Costa Rica elude a su primer enemigo en Catar

La Selección Nacional ha tomado todas las precauciones para llegar de la mejor forma al juego de repechaje del martes frente a Nueva Zelanda.

La Tricolor no solo se ajusta a un inusual horario, sino que ya eludió a un enemigo que pudo ser fatal en el partido contra el cuadro neozelandés: el cambio de horario y la hora dle juego.

Los seleccionados se levantan a las 10 de la mañana, desayunan a las 11 a.m., almuerzan a las 3 p.m. y entrenan a las 9 p.m., todo en horario de Catar.

La Selección entrena en Catar con aire acondicionado a temperatura de 19 grados celsius y lo hace a las 9 p.m., hora de Catar. (Lilly Arce Robles.)

Por qué esa variante, para ajustarse al horario, nueve horas más que en Costa Rica; además, porque el encuentro es a las 9 p.m. (hora de Catar), con la intención es huirle al calor.

Esto es fundamental en la Selección, efectuar las prácticas en las noches porque la temperatura en Catar llega incluso a los 41 grados celsius.

“Estamos con estos horarios simulando la hora del encuentro. Los entrenamientos son a las 9 p.m. para que ellos (los futbolistas) vayan acostumbrando al organismo. Se necesita desayunar y almorzar tarde, porque no se va a cenar antes del partido. Se hace una merienda tipo 6:30 de la tarde y se cena al regreso de los entrenamientos, aproximadamente a la media noche”, afirmó Gina Escobar, encargada del Departamento de Comunicación de la Federación de Fútbol.

Fogueo descartado

El día del partido la temperatura no será problema porque se jugará con aire acondicionado, en un ambiente de 19 grados celsius, misma condición con la que empezó a entrenar la “Sele” en entorno climatizado.

“Fui con don Fernando al juego de Australia contra Emiratos Árabes y nos pareció que la temperatura del estadio es suficientemente agradable, inclusive me decía la gente de FIFA que abajo es un poquito más frío. Yo creo que jugar a 19, 20 o 21 grados celsius no tiene ninguna relevancia”, indicó Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, quien confirmó que el calor no será inconveniente para la escuadra patria.

Villalobos añadió que les ofrecieron un fogueo para mañana, pero el cuerpo técnico lo rechazó.

“Nos ofrecieron un amistoso, pero se dijo que no, y no es porque a don Luis no le gusten los fogueos, lo que no le agradan son los fogueos antes del partido del 14. Quién va a querer un encuentro de preparación a cinco días de jugarse el repechaje”.

Villalobos comentó que el futbolista busca cuidarse, llegar al ciento por ciento al choque contra Nueva Zelanda, por eso esta semana solo entrenarán a tiempo completo.