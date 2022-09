Keylor Navas aparece en el puesto 27 de los mejores jugadores en videojuego FIFA 2023

Jocksan Rodríguez es un fiebre de FIFA en XBOX. Fotografía: Cortesía

Con la llegada de los meses finales del año comienza a aparecer la fiebre por la salida al mercado de uno de los videojuegos más buscados por parte de los fiebres del fútbol: FIFA 23.

Siempre genera expectativa saber para el panel que brinda las calificaciones de los jugadores quiénes son los mejores del orbe, además de si algún costarricense logra meterse entre los primeros.

Para esta ocasión, Keylor Navas, arquero del PSG, consiguió meterse entre los mejores 30 clasificados. Esto se desprende luego de que por error una serie de jugadores de las consolas XBOX tuvieron acceso al juego y consiguieron ver los estatus de los jugadores. Recordermos que cada jugador aparece en los juegos con características diferentes en un intento por emular sus habilidades reales.

Navas aparece en el puesto 27 de la clasificación con 88 puntos, empero todavía se desconoce si esta será su calificación definitiva y oficial, ya que EA, la compañía productora del juego, pudo haber hecho cambios luego de la filtración.

Gianluigi Donnarumma, competencia de Keylor en el PSG, está en el puesto 24 con la misma calificación.

Por otra parte, lo que FIFA sí ya hizo oficial fue los primeros 23 jugadores que mejor rango poseen. La lista la encabeza Karim Benzema del Real Madrid con 91 unidades, mismas que tiene el segundo, lugar Robert Lewandowski, del Barcelona.

Curiosamente, Lionel Messi no aparece hasta el quinto puesto, mientras que Cristiano Ronaldo está en el octavo lugar con un 90 en su rating.

“Yo pienso que las valoraciones más bien no deberían estar así: Benzema no es de 91 sino de 93 por la temporada que tuvo. Lo otro es que Cristiano y Messi deberían estar más abajo; ellos deberían estar con un 87 y están ahí por nombre y no por características”, manifestó Jocksan Rodríguez, un jugador de FIFA que le dedica más de tres horas diarias al juego.

Rodríguez sigue el juego desde hace más de 10 años, por lo que ha visto la evolución del mismo.

“Ahora creo que será una versión mejor, aunque la similitud del juego no varía mucho. Por ejemplo del 2021 al 2022 se dio más dificultad en la jugabilidad, pero ahora creo que no será un cambio tan drástico porque las novedades vienen con los mundiales y algunas mejoras al modo carrera”, externó.

Otro experto en el juego de FIFA, el conocido creador de contenido desde Twitter conocido como ‘El Tuca’ (Johan Guerra), también dio a compartió lo que espera de la versión 2023.

Keylor Navas fue testigo de cómo Donnarumma pasó de generar dudas a ser el héroe del PSG

“Este año viene con una mejora a nivel de escenas, las transferencias serían más realistas además del plus de manejo de una cantera ya dada por el propio club para desarrollar a los juveniles. A esto sumarle que ya se podrán utilizar entrenadores reales. Sumergirse no sólo en cinemáticas y hacerlo más de decisiones que afecten realmente al club también lo espero. Fichar un jugador y que se apruebe a bien o que afecte el ánimo de algún jugador que esté en la misma posición sería una genialidad”, expresó.

La valoración de cada jugador sigue siendo un tema de debate.

“Sobre las valoraciones es normal ver que Messi y CR7 ya no sean las referencias del juego con 91 y 90 respectivamente. De ahí sí me parece interesante que a Kroos le hayan puesto una velocidad mediocre. Benzema más que merecido su valoración. Sobre Navas se mantiene la valoración de 88. Y me parece bien, el paso por el PSG no ha sido malo y ha a tenido más aciertos. Sin duda, sin Donnarumma habría subido más”, añadió El Tuca.

Para esta ocasión la expectativa creció con más fuerza ya que el videojuego incluye a los participantes en el Mundial de Qatar 2022, además de que traerá la competición del Mundial Mayor Femenino.

De esta forma está garantizada la presencia de Costa Rica tanto en el ámbito femenino como masculino. Sin embargo, para disfrutar de los mundiales en las respectivas consolas hay que esperar un tiempo, ya que EA Sports, entidad encargada de desarrollar el juego informó que esto llegará con una actualización; es decir, no viene desde el inicio.

FIFA 2023 saldrá a la venta el 27 de setiembre del 2022.